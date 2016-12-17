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Bebek, Akmerkez ve Ortaköy'de 'canlı bomba ihbarı' mı var, polis ne diyor?

Bebek'te özel harekâtçılar önlem aldı; Arnavutköy'de bazı sokaklar trafiğe kapatıldı...

17 Aralık 2016 20:04

İstanbul'da Bebek Parkı, Ortaköy ve Akmerkez için terör ihbarı olduğu, hatta bir "canlı bombanın arandığı" iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Bebek'te görev yapan güvenlik güçleri ise canlı bomba arama iddialarını yalanladı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Bugün Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından öğleden sonra sosyal medyada paylaşılan İstanbul ile ilgili bir iddia hızla yayıldı.

Olay yerini tam olarak göstermeyen fotoğraflar eşliğinde sunulan bu iddiaya göre, Bebek, Ortaköy, Arnavutköy ve Akmerkez civarında canlı bomba ihbarı üzerine aramalar yapılıyordu.

Güvenlik güçlerinden alınan bilgiye göre "canlı bomba araması" söylentileri asılsız. Bebek sahilinde konuşlanan bir polis memuru, "bekleme" görevinde olduklarını söyledi.

Polis telsizleri ananslarında terör ihbarlarına da rastlanıyor, ancak yetkililer bugüne özel bir durum olmadığı, sosyal medyada kötü niyetli paylaşımların halkı paniğe sevk etmek amacını da taşıyabileceği uyarısında bulunuyor.

Bir ara tamamen boşaltıldığı iddia edilen Akmerkez'den yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:
"Güvenlik güçlerimizin yaptığı açıklamada da yer aldığı üzere; sosyal medyada yer alan Akmerkez'deki terör söylentileri gerçeği yansıtmamaktadır. Alışveriş merkezimizin tahliyesi gibi bir durum söz konusu değildir. Halkımızın sadece güvenlik güçleri tarafından yapılan resmi açıklamalara itibar etmelerini önemle rica ederiz."

Güvenlik güçleri Bebek Parkı yakınlarında konuşlanırken, Arnavutköy'de bazı sokaklar da polis tarafından trafiğe kapatıldı.

 

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