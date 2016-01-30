Bebeğiyle IŞİD’e katılan anneye ceza



Birmingham'da görülen davada mahkeme Shakil'i IŞİD üyesi olmaktan ve terör eylemlerini teşvik etmekten suçlu buldu. İngiltere'den Suriye'ye IŞİD'e katılmak için giden 60 kadından biri olduğuna inanılan Shakil'in cezası pazartesi günü belli olacak.

Shakil, savunmasında IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gittiğini ya da ayrılmadan önce Twitter'da terörü teşvik eden mesajlar yayınladığını inkar etti.

Birmingham'daki mahkeme kadının internette nasıl radikalleştiğini dinledi. Jüriye, savcıların kadının IŞİD üyesi olduğunu kanıtladığı düşündüğü Twitter iletileri, mesajlar ve fotoğraflar gösterildi. Shakil'in mesajlarından bazılarında insanlara “silahlara sarılın“ çağrısı yaptığı tespit edildi.

Tareena Shakil, 2014 yılının ekim ayında ailesine Türkiye'ye deniz tatili için gittiğini söyledi ancak bunun yerine oğlunu da alıp Suriye'ye geçti. Kadının IŞİD'in kalesi olarak görülen Rakka'ya gittiği ve daha sonra hata yaptığını iddia ederek eve döndüğü tespit edildi.

Shakil, Suriye'de diğer bekar kadınlarla birlikte büyük bir evde tutuldu. Suriye'de geçirdiği sırada Shakil'in yüzünde üzerinde IŞİD'in sembolü bulunan siyah bir kar maskesiyle oğluyla selfie çektiği ifade edildi.

Üç ay sürdü

Kadının sonra IŞİD altında hayatın çok katı olduğundan şikâyet etmeye başladığı ve internette sık sık “IŞİD'den ayrılmak istiyorum“ ifadelerini arattığı bildirildi.

Shakil, kaçmaya karar verdikten sonra oğluyla Türkiye sınırına koştuğunu, yolda üç IŞİD militanının yer aldığı devriyeyi atlattığını ve Türk askerine teslim olduğunu söyledi.

Geçen şubat ayında polis, kadının Londra Heathrow Havalimanı'na inen uçağına binerek onu tutuklamıştı.

26 yaşındaki Shakil, Suriye'ye sadece Şeriat kuralları altında yaşamak istediği için gittiğini söyledi.