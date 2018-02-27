Bebeğiyle hapse girecek Ayşe Öğretmen için AYM'ye çağrı: Cezayı bozun, Deran kurtulsun

CHP Milletvekili Zeynep Altıok, Beyaz Show’da yaptığı konuşmada “çocuklar ölmesin” dediği için 14 ay hapis cezası alan ancak yeni doğan bebeğinden dolayı cezası 6 ay ertelenen Ayşe Çelik’i ziyaret etti. Altıok, "Yaşanan hukuksuzluğa son verilmeli ve yerel mahkemenin verdiği ceza kararı bozularak yaşanan yanlıştan dönülmelidir" dedi.

Altıok, Anayasa Mahkemesi'ne seslenerek "Şu an Ayşe Öğretmenin dosyası Anayasa Mahkemesinde bekliyor. AYM'ye çağrıda bulunuyorum. Ayşe Öğretmen suç işlememiştir. Beyaz Show'da yaptığı barış çağrısının suç olduğunu iddia etmek hem evrensel insan haklarına hem ifade özgürlüğüne hem de toplumsal barışımıza aykırıdır. Ayşe Öğretmenin dosyası karara bağlanmazsa Ayşe Öğretmen bebeği ile hapse girecek" dedi.

Haksızlığa, çocuk ölümlerine sessiz kalmamanın cezasının bebeklerin hapse girmesi olmamalı diyen Altıok “O gece 'sanatçı olarak, insan olarak bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız ve bir şekilde dur demelisiniz' diyen Ayşe öğretmenin güzel yüreği, gönlünden geçen iyiliği paylaşması, insanlık, kardeşlik ve iyilik duygusu aydınlık bir gelecek için umudumuzdur İyi ki böyle öğretmenlerimiz var” dedi.

Zeynep Altıok'un açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde;

Analar ağlamasın demek suç değildir

Ayşe Öğretmen suçlandığı sözlerinde 'analar ağlamasın' demişti. Bu cümlenin neresi suç? 2013 yılında dönemin Başbakanı olan AKP Genel Başkanı, katıldığı bir etkinlikte 'analar ağlamasın, kan dursun' diyordu. O gün onu ayakta alkışlayanlar bugün Ayşe Öğretmeni söylediği sözler için hedefe koyarak cezaevine yolluyor. Analar ağlamasın, çocuklar ölmesin demek suç değildir. Asıl suçu, bunu bir suçmuş gibi görenler ve gösterenler işliyor.

AYM yaşanan hukuksuzluğa son vermeli

Anayasa mahkemesi Ayşe öğretmenin başvurusuna kısa bir süre içinde yanıt vermediği takdirde Ayşe Öğretmen 6 aylık bebeğiyle beraber 11 ay hapis yatmak zorunda kalacak. Buradan Anayasa Mahkemesine bir çağrıda bulunuyorum; Hala bu yanlıştan dönme imkanı var. Anayasa Mahkemesi çok geç olmadan bu konuyu görüşmeli ve Ayşe öğretmenle bebek Deran’ın tüm yaşamını olumsuz etkileyecek bu adaletsizliğin önüne geçmelidir. Ayşe Öğretmen suç işlememiştir. Beyaz Show'da yaptığı barış çağrısının suç olduğunu iddia etmek hem evrensel insan haklarına hem ifade özgürlüğüne hem de toplumsal barışımıza aykırıdır. AYM’yi bu nedenle göreve çağırıyoruz. Ayşe Öğretmenin dosyası AYM'de ivedi şekilde görüşülmeli, yaşanan hukuksuzluğa son verilmeli ve yerel mahkemenin verdiği ceza kararı bozularak yaşanan yanlıştan dönülmelidir. Bu haklı adalet talebi yerine getirilmezse Ayşe Öğretmen bebeği ile hapse girecek ve tarihsel bir hukuksuzlukla ve kara bir lekeyle Türkiye karşı karşıya kalacak.