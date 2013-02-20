Bebeğiyle gözaltına alınan anne serbest bırakıldı

DHKP-C’ye Ankara merkezli operasyonların İstanbul ayağında gözaltına alınan E.E adlı şüpheli serbest bırakıldı. Emniyete bebeğiyle getirilen E.E sağlık kontrolünün yapılacağı Adli Tıp Kurumuna da kucağındaki 3 aylık bebeğiyle girdi. E.E kontrolün ardından serbest bırakıldı.

Türkiye genelinde yürütülen operasyonun İstanbul ayağında karı koca da gözaltına alındı. Çiftin 3 aylık bebeklerini bırakacağı kimse olmayınca, anne E.E emniyete kucağındaki bebeğiyle getirildi. Sağlık sektöründe çalıştığı öğrenilen E.E. savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen annenin 3 aylık oğluyla evine gittiği öğrenildi.

Salıvermenin şüphelinin avukatının savcılığa yaptığı müracaat üzerine yapıldığı, avukatın gerekçe olarak bakıma muhtaç bebeğinin varlığını ve delilleri karartama şüphesinin bulunmadığını gösterdiği öğrenildi.