T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bebeğiyle gözaltına alınan anne serbest bırakıldı

DHKP-C'ye örgütüne yönelik operasyonda süresini 3 aylık bebeğiyle gözaltına alınan E.E savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

20 Şubat 2013 13:25

DHKP-C’ye Ankara merkezli operasyonların İstanbul ayağında gözaltına alınan E.E adlı şüpheli serbest bırakıldı. Emniyete bebeğiyle getirilen E.E sağlık kontrolünün yapılacağı Adli Tıp Kurumuna da kucağındaki 3 aylık bebeğiyle girdi. E.E kontrolün ardından serbest bırakıldı.

Türkiye genelinde yürütülen operasyonun İstanbul ayağında karı koca da gözaltına alındı. Çiftin 3 aylık bebeklerini bırakacağı kimse olmayınca, anne E.E emniyete kucağındaki bebeğiyle getirildi. Sağlık sektöründe çalıştığı öğrenilen E.E. savcılık talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen annenin 3 aylık oğluyla evine gittiği öğrenildi.

Salıvermenin şüphelinin avukatının savcılığa yaptığı müracaat üzerine yapıldığı, avukatın gerekçe olarak bakıma muhtaç bebeğinin varlığını ve delilleri karartama şüphesinin bulunmadığını gösterdiği öğrenildi.

ETİKETLER

dhkp cgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24