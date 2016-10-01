Bebeğinin ölümüne neden olan anne serbest bırakıldı

Gaziantep’te, evinin tuvaletinde kendi başına dünyaya getirip sokağa bıraktıktan sonra götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren bebeğin tutuklu yargılanan annesi 20 yaşındaki M.Ç., ilk kez çıktığı duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Sam Mahallesi'nde 14 Şubat 2016 tarihinde meydana gelen olayda; M.Ç., yaşadığı evin tuvaletinde yalnız başına doğurduğu kız bebeği beze sarıp sokağa bıraktı. M.Ç.'nün babası C.Ö.'nün eve giderken sokakta bulduğu bebek, çağırılan sağlık görevlileri tarafından Cengiz Gökçek Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan bebek, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.