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Dünya

Bebeğini satmak üzereyken yakalandı!

Çin ’in 'tek çocuk politikası' sebebiyle bebek ticareti çok aktif. Her yıl yüzün üzerinde çocuk bebek tacirlerinin elinden kurtarılıyor

25 Ocak 2015 23:51

Çin'in başkenti Pekin’de bir anne çocuğunu 42 bin Yuan (6 bin 740 dolar) ücretle satmaya çalışırken yakalandı.

Çinli anne yeni doğmuş olan erkek bebeğini 42 bin Yuan’a satmak istediği için insan tacirleriyle irtibat kurdu ve alıcıyı bulacak kişiye de bu paranın içinden 7 bin Yuan vereceğini taahhüt etti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, bebeği için 6 bin dolar para isteyen anne Xinhua haberine göre annenin bir önceki evliliğinden küçük bir bebeği vardı ve bebek sebebiyle yeni kocasıyla sürekli tartışıyordu. Yeni evliliğinden de bir bebeği olunca hastanede çalışan biriyle anlaşıp çocuğu satmaya karar verdi. Kocasının ailesine de bebeğin doğumdan hemen sonra öldüğünü söylediler. Ama polis sorgusunda gerçekler ortaya çıktı.

Çin ’in “tek çocuk politikası” sebebiyle bebek ticareti çok aktif. Her yıl yüzün üzerinde çocuk bebek tacirlerinin elinden kurtarılıyor.

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