T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bebeğini pakete koyup kuryeyle yetimhaneye gönderecekti

Çin yasalarına göre bebeklerini bırakan ebeveynlere 5 yıla varan hapis cezası verilebiliyor

12 Ağustos 2017 01:42

Çin’in Fujian bölgesinde Fuzhou kentinde yaşayan bir kadının yeni doğan bebeğinden kurye servisinin aracılığıyla kurtulmak istediği bildirildi.

Sputnik’in South China Morning Post gazetesinden aktardığına göre, 24 yaşındaki Çinli kadın, bebeğini plastik bir poşete yerleştirip, yetimhaneye göndermek için kurye çağırdı. Fakat kurye, paketin hareket ettiğini görüp ağlama sesi duyunca hemen polisi aradı. Polise verdiği ifadede paketi kontrol etmek istediğini belirten görevli, kadının buna sert bir şekilde karşı çıktığını aktardı.

Polis, Siçuan bölgesinden olduğu anlaşılan 24 yaşındaki anneyi bebeğini bıraktığı suçlamasıyla gözaltına aldı. Gazete, Çin yasalarına göre bebeklerini bırakan ebeveynlerin 5 yıla varan hapis cezası alabileceklerini belirtiyor.

Kentteki bir hastaneye gönderilen bebeğinse durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan bebeğin en kısa zamanda ailesine iade edileceği kaydedildi.

Olay, sosyal ağlarda da geniş yankı bulurken, bebeğin anneye iade edileceğine kızan kullanıcılar, annesi tarafından bir kez bırakılan bebeğin ikinci kez de bırakılabileceğini ve bu kez bu kadar şanslı olamayacağı konusunda uyardı.

 

ETİKETLER

çinkuryepaket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Prof.Dr. Ersan Şen nefes nefese kaldı; "en fazla burada ölürüz"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24