Bebeğini pakete koyup kuryeyle yetimhaneye gönderecekti

Çin’in Fujian bölgesinde Fuzhou kentinde yaşayan bir kadının yeni doğan bebeğinden kurye servisinin aracılığıyla kurtulmak istediği bildirildi.

Sputnik’in South China Morning Post gazetesinden aktardığına göre, 24 yaşındaki Çinli kadın, bebeğini plastik bir poşete yerleştirip, yetimhaneye göndermek için kurye çağırdı. Fakat kurye, paketin hareket ettiğini görüp ağlama sesi duyunca hemen polisi aradı. Polise verdiği ifadede paketi kontrol etmek istediğini belirten görevli, kadının buna sert bir şekilde karşı çıktığını aktardı.

Polis, Siçuan bölgesinden olduğu anlaşılan 24 yaşındaki anneyi bebeğini bıraktığı suçlamasıyla gözaltına aldı. Gazete, Çin yasalarına göre bebeklerini bırakan ebeveynlerin 5 yıla varan hapis cezası alabileceklerini belirtiyor.

Kentteki bir hastaneye gönderilen bebeğinse durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan bebeğin en kısa zamanda ailesine iade edileceği kaydedildi.

Olay, sosyal ağlarda da geniş yankı bulurken, bebeğin anneye iade edileceğine kızan kullanıcılar, annesi tarafından bir kez bırakılan bebeğin ikinci kez de bırakılabileceğini ve bu kez bu kadar şanslı olamayacağı konusunda uyardı.