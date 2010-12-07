-BEBEĞİNİ ÖLDÜREN ANNEYE MÜEBBET HAPİS KONYA (A.A) - 07.12.2010 - Konya'da gayrimeşru ilişkiden dünyaya gelen bebeğini doğduğu gün boğarak öldürdüğü iddia edilen kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan bebeğini doğduğu gün boğarak öldürdüğü iddia edilen Arzu Dalaklı (34), olayı azmettirdiği ve genç kadın ile ilişkisi olduğu öne sürülen Ziya E. (48); müşteki olarak da öldürülen çocuğun babası Adem E. katıldı. Mahkemede ilk kez savunması alınan Adem E, sanık Arzu Dalaklı ile 4 ay beraberliğinin olduğunu söyleyerek, Dalaklı'dan şikayetçi olduğunu ifade etti. Arzu Dalaklı ise Adem E'nin kendisine zorla sahip olduğunu, söylenenleri kabul etmesinin mümkün olmadığını bildirdi. Görevli Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını bu celsede verdi. Savcı, sanık Arzu Dalaklı'nın, yeni doğan kendi bebeğini öldürdüğünün sabit olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Yeni doğan bebeğini öldürtmeye azmettirme suçundan Sanık Ziya E'nin ise alınan savunma ve beyanlardaki çelişkilerin giderilemediğine dikkat çeken Savcı, ''Şüpheden sanığın yararlanacağı hususundan yola çıkarak suçun sabit olmadığı anlaşıldığından beraatine karar verilmesi talep olunur'' dedi. Savcı, sanık Ziya E. hakkında ''Suç delillerini karartmaktan'', Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme Heyeti, çocuğunu öldürmekten Arzu Dalaklı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, mahkemedeki iyi hali göz önünde bulundurularak sanığın cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi. Suçu sabit olmayan Ziya E. ise beraatine karar verilerek tahliye edildi.