Bebeğini küvette boğan anne ceza almadı

İstanbul Büyükçekmece'de bebeğini küvette boğan anne, akıl hastası olduğu gerekçesiyle ceza almadı. Müebbet hapis istemiyle yargılanan Derya Kestanlıoğlu için Adli Tıp iki kez akıl hastası olduğu yönünde rapor verdi. Mahkeme, raporları dikkate alarak sanığın cezai ehliyeti olmadığına hükmetti ve tahliye kararı verdi. Anne Kestanlıoğlu, ruh hastalıkları hastanesine sevk edildi.

Hürriyet'in haberine göre, mahkeme Başkanı Metin Özkan, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun 22 Ocak 2016 tarihli raporu ile sanık Kestanlıoğlu'na, cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde 'Psikotik özellikli depresyon' tanısı konulduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurulu 4. İhtisas Kurulu'nun ayrıca 21 Mart 2016 tarihli bir rapor daha düzenleyerek gönderdiğini belirten Başkan Özkan, bu raporda da sanığın yine cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak derecede 'Postpartum psikoz' tanısı konulduğunu ifade etti. Bu raporda, “Sanığın suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak boyutta akıl hastalığının etkisi altında olduğu" tespitine yer verildiği belirtildi.

Doktorlar akıl hastalığından bahsediyorlar

Raporlarla ilgili sözleri sorulan Derya Kestanlıoğlu, “Beni Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiler. Orada 5 gün kaldım. Doktorlar muayenemi yaptılar. Doktorlar bir akıl hastalığından bahsediyorlar. Benim buna bir diyeceğim yoktur" dedi. Esas hakkındaki mütalaası sorulan duruşma savcısı Hüseyin Yıldız, gelen raporların sanığın hastalığın etkisi altında suçu işlediğini gösterdiğini belirterek, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu'nun her iki raporunda da sanığın suçu işlediği sırada hastalığın etkisi altında bulunduğu yönünde tespitte bulunduğunu gerekçesiyle sanık hakkında, “Ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi. Sanığın tahliyesine de karar veren mahkeme, sanığı serbest bırakmadı. Mahkeme, “Akıl hastası olduğu anlaşılan sanığın serbest bırakılmayarak cezaevinden alınıp yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına, buna göre Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine" karar verdi. Mahkeme, sanık Kestanlıoğlu'nun oğlunu öldürdükten sonra yazdığı, “Seni çok seviyorum oğlum" cümlesi ile başlayan not kağıdının delil olarak saklanmasına hükmetti.