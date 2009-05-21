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Dünya

Bebeğini emzirerek öldürdü!

Rusya'da saf alkol içen 28 yaşındaki bir anne 5 aylık bebeğine meme verince bebeğin ölümüne yol açtı.

21 Mayıs 2009 03:00

Rusya'da saf alkol içen bir anne 5 aylık bebeğine meme verince bebeğin ölümüne yol açtı.

Ria Novosti ajansındaki haberde, Sretensk'te yaşayan 28 yaşındaki annenin 3 Nisan gecesi yarım litre saf alkol içtikten sonra bebeğine 3 kez meme verdiği ve bebeğin alkolden zehirlenerek öldüğü belirtildi.

İhtiyatsızlıkla bebeğinin ölümüne sebebiyet veren annenin bir yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen haberde, mahkemenin ayrıca annenin alkol bağımlılığından kurtulması için kürlere katılmasına karar verdiği de ifade edildi.

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