Bebeğini denize atmakla suçlanan annenin akıl sağlığı raporu alınacak...

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) Fatih\'te 40 günlük Tuğçe bebeği, denize attıkları iddiasıyla anne Fatma Karataş ve sevgilisi Mustafa Teneke\'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. Mahkeme, tutuklu yargılanan anne Fatma Karataş hakkında akıl sağlığı yönünden rapor aldırılmasına ve olay tarihi 23 Ocak ve takip eden günlerde denizden çıkarılmış bebekle ilgili herhangi bir soruşturma olup olmadığının sorulması için 5 ayrı savcılığa yazı yazılmasına karar verdi.

İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatma Karataş getirildi. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya katılmadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de duruşmada hazır bulundu.

TANIK DİNLENDİ

Duruşmada bebeğin denize atıldığı Bursa Deniz Otobüsleri İskelesi\'nde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışan Hasan Çıtak, tanık olarak dinlendi. Çıtak, \"Olay günü gece vardiyasındaydım. Sabah saat 6.30 sıralarında ofis camından dışarı baktığımda sanık kadını elinde bir pusetle dışarıda sağa sola yürürken gördüm. Hava soğuktu, kadının üşüdüğünü ve bebeğini emzirmek isteyebileceğini düşündüm. Onu kapalı alana davet etmek için dışarı çıktım. Çıktığımda kadını göremedim. BUDO\'nun 50-60 metre ötesinde Üsküdar iskelesi vardı ancak o kadar sürede oraya gidemeyeceğini düşündüm. Bu nedenle içerdeki camdan arka tarafı gören yere baktım. Kadın, alacakaranlıkta suyun yanındaydı. Elindeki şeyi suya attığını gördüm\" dedi. Sanığın elindekinin bebek olup olmadığını görmediğini ifade eden Çıtak, \"Ağlama sesi de duymadım. Attığı pusetin bir ucu havada bir ucu suda batar vaziyetteydi. Sonra kadın suyun kenarına oturdu. Direkt kadının yanına gittim. Kadına \'Denize ne atın?\' diye sordum. Bana 3-4 gün önce doğum yaptığını, bebeğinin ölü doğduğunu, bu nedenle kafayı yediğini ve eşyalarını denize attığını söyledi. Tekrar gidip baktığımda attığı şey tamamen batmıştı. Geri döndüğümde ise kadın gitmişti\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı, sanık Fatma Karataş\'a tanığı olay yerinde görüp görmediğini sordu. Sanık Karataş da gördüğünü ancak tanığın kendisine ne sorduğunu hatırlamadığını söyledi.

AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİN RAPOR ALDIRILACAK

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Karataş\'ın 16 Ekim 2017 tarihinde Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına karar verdi. Heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yetki alanı dışındaki Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, İstanbul Anadolu ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı yazılarak, dava konusu olayın suç tarihi olan 23 Ocak 2017 tarihi ve bu tarihi takip eden günlerde denizden çıkarılmış yeni doğmuş bir bebekle ilgili soruşturmalarının olup olmadığının sorulmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede, şüphelilerin olay günü bebeğin masrafları hususunda tartıştıkları ve sanık Mustafa Teneke\'nin bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma Karataş\'a da \"Bu çocuktan kurtul. İntihar et\" diyerek yönlendirdiği, Fatma Karataş\'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı belirtiliyor. Sanıkların \"Altsoydan akrabayı kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyor.