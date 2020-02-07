Bebeğini çöpe atan 14 yaşındaki çocuk: Yurttan kaçtım, tecavüze uğradım

Edirne'nin Keşan ilçesinde çöp konteynerine bebek bırakan 14 yaşındaki A.A.,polise verdiği ifadede, kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını söyledi.

Keşan'a bağlı Aşağı Zaferiye Mahallesi Yormaz Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir evde oturan Nebahat Gümüş, pencereden dışarı baktığı sırada bir kişinin elindeki sarı renkli çantayı evinin önündeki çöp konteynerine bıraktığını gördü.

Bir süre sonra çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Gümüş, gidip çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yeni doğan bir kız bebeği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

"Tecavüze uğradım"

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebeği bırakan kişinin, çöp konteynerine yaklaşık 100 metre mesafedeki apartmanda oturan A.A. oluğunu belirledi.

Eve giden polis A.A.’nın evde yeni doğum yaptığını belirledi. A.A., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Evde bulunan ablası M.A. da polis ekiplerince emniyete götürüldü.

A.A., polise verdiği ilk ifadede geçen yıl Tekirdağ’da kaldığı yetiştirme yurdundan kaçtığını ve sığındığı metruk evde tanımadığı bir kişinin tecavüzüne uğradığını iddia etti. A.A., daha sonra yetiştirme yurdundan ayrılarak, Keşan’da yaşayan anne ve ablasının yanına geldiğini kaydetti.

Anne A.A.’nın Keşan Devlet Hastanesi kadın doğum servisinde, bebeğinin ise Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde kuvöze alınarak tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bebek, Anne A.A. ve ablası M.A.’nın pazartesi günü taburcu edilerek, koruma altına alınacağı ve Edirne Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yurda yerleştirilecekleri kaydedildi.

"Çöpün içinde ağlama sesi gelmeye başladı"

Bebeği çöp konteyneri içerisinde bulan Nebahat Gümüş ise şunları söyledi: "Mutfakta yemek yaptığım sırada pencereden bakıyordum. Sarı bir bez çantayı çöpün içine bıraktı. Ben dayanamayıp gidip baktım. Ağlama sesi gelmeye başladı. Baktığımda çantada bebek vardı. Kızın hareketlerinden de şüphelendim. Sonra polis ve ambulans geldi. Bebeği ambulansla hastaneye götürdüler. Polise gittiği yönü de gösterdim. Kızı kısa sürede buldular." (DHA)