Baba, bebeğine tecavüz ettiği iddia edilen gencin ellerini kesti!

Hindistan'ın Pencap eyaletinin Bathinda bölgesinde yaşanan olayda, Parminder Singh iddiaya göre Paramjit Singh'in 8 aylık bebeğine tecavüz etti. Tüm dünyayı sarsan tecavüz olayının Bathinda mahkemesinde duruşması yapıldı. Uzlaşmak istediğini söyleyen baba duruşma salonundan birlikte çıktığı genci feci şekilde dövüp, ellerini kesti.

Milliyet'te yer alan habere göre, baba Paramjit, 7 aylık kızına tecavüz ettiği iddia edilen Parminder ile uzlaşmaya varmak istediğini, kendisini motosikletiyle köye kadar götürebileceğini söyledi. Yol üzerindeki Jhumba köyüne vardıklarında baba, kızına tecavüz ettiğine inandığı 17 yaşındaki genci motosikletten indirip önce ağaca bağladı ve öldüresiye dövdü. Daha sonra gencin her iki elini de bileklerinden kesti. Olayı polise haber veren köylüler, Parminder'i ve kesik ellerini alarak Bathinda'da bulunan hastaneye getirdi.

Doktorlar Parminder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Olaydan sonra kaçan Paramjit Singh polis tarafından yakalandı. Genç baba sorgusunda olayı planladığını yanında ip ve kesici bir alet getirdiğini itiraf etti.