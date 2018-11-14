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Bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş operasyonla çıkarıldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli Muhammed Osman (1) bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş, operasyonla çıkarıldı

14 Kasım 2018 20:25

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde Suriyeli Muhammed Osman (1) bebeğin yemek borusuna kaçan 50 kuruş, operasyonla çıkarıldı.
İnegöl\'ün Kemalpaşa Mahallesi\'nde oturan Habir (23) ve İbrahim Osman (20) çiftinin bebekleri Muhammed, odada bulduğu 50 kuruşu eline alıp ağzına attı. Metal para, bebeğin yemek borusuna kaçtı. Bebeğin parayı yuttuğunu gören anne ve babası, Muhammed\'i İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan incelemede, paranın yemek borusuna takıldığı belirlendi ve Muhammed\'in ihtisas hastanesine sevkine karar verildi. Bebek, özel ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Bölümü\'ne sevk edildi.
Hastanede yapılan cerrahi operasyonla Muhammed Osman\'ın yemek borusundaki metal para çıkarıldı. Bebek, bugün taburcu edildi.

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