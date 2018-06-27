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Bebeğin parmağı kesildi iddiasına inceleme

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, tedavi gördüğü hastanede 1,5 aylık bebeğin parmağının kesildiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı

27 Haziran 2018 15:15

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da, tedavi gördüğü hastanede 1,5 aylık bebeğin parmağının kesildiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Adana\'ya sevk edilen Z.K. adlı bebeğin parmağının 5 saat süren operasyonla yerine dikildiği bildirildi.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü\'nde, yüksek ateş teşhisiyle yatışı yapılan ve uygulanan tedavisinin ardından dün taburcu olması kararlaştırılan Z.K. adlı bebeğin eline takılı serumun kelebeğini çıkarmaya çalışan erkek hemşire, iddiaya göre, bebeğin makasla baş parmağını kesti. Olayın ardından ilk müdahalesi yapılan bebek daha sonra Adana\'ya sevk edildi. Plastik cerrahi ekiplerince 5 saat süren operasyonun ardından bebeğin kopan parmağı yerine dikildi. 48 saat içerisinde doku kaynaşması için yoğun bakıma alınan bebeğin, duruma göre ikinci kez ameliyat edilebileceği kaydedildi.
Hastanede yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin konuyla ilgili idari inceleme başlattığı öğrenildi.

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