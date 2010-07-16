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BEBEĞİN MUCİZE KURTULUŞU ANTALYA (A.A)

16 Temmuz 2010 23:17

-BEBEĞİN MUCİZE KURTULUŞU ANTALYA (A.A) - 16.07.2010 - Antalya'da bir apartmanın 6. kat balkonundan düşen 1 yaşındaki bir bebek, kendisini çamaşır iplerine tutunurken fark eden kapıcı tarafından düştüğü sırada mucizevi şekilde kurtarıldı.  Meltem Mahallesi Ankara Sitesi A Blok'ta kapıcılık görevini yapan Metin Onur (40) ile site çevresindeki berber dükkanında çalışan Adnan Soytürk, aparman yöneticisi Ali Bulut'un 1 yaşındaki oğlu Ahmet Ege Bulut'un balkon demirlerine tırmandığını ve çamaşır iplerine tutunmaya çalıştığını fark etti. Bebeğin düşeceğini anlayan ve evde bulunan kişileri yüksek sesle uyaran kapıcı Metin Onur, çocuğun düşebileceği yere geçerek tedbir aldı. Çamaşır iplerine tutunan bebek, kısa süre sonra 6. kattan düştü. Mucizevi şekilde Metin Onur'un açtığı kollarına düşen bebek, Metin Onur'la birlikte yere düştü. Metin Onur'un kurtardığı bebeğin, kapıcıyla birlikte yere çarpmanın etkisiyle sol bacağı kırıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ege Bulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ortopedi servisine alınarak kırık tedavisine başlandığı bildirildi. Bu arada çocuğunun düştüğünü ve kurtarıldığı öğrenen Ali Bulut-Derya Bulut çifti de hastaneye geldi. Baba Ali Bulut, eşiyle birlikte hala olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, ''Oğlumun kurtarılması büyük bir mucize. Bacağında kırık var ama sağlık durumu iyi'' dedi. Öte yandan bebeğin düşmesine ilişkin polis tarafından yapılan araştırmada ise 1 yaşındaki Ahmet Ege Bulut'un, evde kendisine bakan 17 yaşındaki teyzesi Ayşe Mine Sarıca ile uyuduğu, ancak bir süre sonra uyanan bebeğin balkon demirlerine çıktığı öğrenildi.

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