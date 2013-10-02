Bebeğin içinden bebek çıktı

Çin'de yaşanan olay tıp dünyasını dehşete düşürdü. Nefes alma zorluğu çeken bebeği hastaneye götüren aile, bebeklerinin karnında ikizinin bulunduğunu öğrendi.

Çin 'de yaşanan bir olay tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı. Akşam'ın haberine göre, Huaşi bölgesinde 2 yaşındaki Şiao Feng adlı çocuk, nefes alma güçlüğü çekince ailesi hastaneye götürdü.

Çocuğun rahatsızlığını merak eden ebeveynler duyduklarıyla şoke oldu. Çekilen röntgende Feng'in karnında bir bebek bulunduğu ortaya çıktı. Zorlu bir operasyonla alınan sağlıklı bebeğin, Şiao'nun ikizi olduğu ve anne karnındayken içinde büyüdüğü açıklandı.