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BEBEĞİ KURTARDI DİYE SUÇLANDI DENİZLİ (A.A)

24 Temmuz 2011 20:41

-BEBEĞİ KURTARDI DİYE SUÇLANDI DENİZLİ (A.A) - 24.07.2011 - Denizli'de dün 5 katlı binada çıkan yangın sırasında, balkon demirlerine tırmanarak, dumandan etkilenen 1 aylık bebeği sırtına sarıp indiren Hüseyin Varol hakkında ''kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak ve görevli memurun görevini engellemek'' suçlamasıyla tutanak düzenlendiği öğrenildi. Hüseyin Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, evden dumanların yükseldiğini görünce koşarak olay yerine gittiğini, ailenin çığlık atmasından etkilenerek 1 aylık bebeği kurtarmaya karar verdiğini anlattı. Bebeği kurtaracağına inandığını ifade eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çocuğu o halde görünce her şeyi göze alarak tırmanmaya başladım. Annesinin elinden aldım, tişörtle sırtıma sardım, Allah'ın takdiriyle indik. Burada amacım birilerin mağduriyetini gidermek. O anda bir cesaret geldi ve tırmandım. Çıkarken kendi ölümümü göze aldım. O bebek 15 katlı binada olsa yine tırmanarak kurtaracaktım. Bu insanlık görevi. Kim olsa yapardı.''  İnşaatlarda iş bulduğu zamanlar çalıştığını kaydeden Varol, ''Askerde komando olarak öğrendiğim bazı şeyleri burada uygulayarak bebeği dumanlar arasından kurtardım'' dedi. Varol, hakkında ''kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak ve görevli memurun görevini engellemek'' suçlamasıyla tutanak düzenlendiğini de söyledi. Bu arada hastaneye kaldırılanların tamamının taburcu edildiği bildirildi. Denizli'de dün 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hüseyin Varol, balkon korkuluklarının demirlerinden 5. kata tırmanıp gömleğiyle sırtına sardığı bebeği, bir kat aşağıya indirmişti.

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