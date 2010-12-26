-BEBEĞİ ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINA BIRAKTILAR BARTIN (A.A) - 25.12.2010 - Bartın'da yeni doğmuş bir bebek çöp konteynerinin yanına terk edilmiş olarak bulundu. Kemer Köprü Mahallesi Gözen Sitesi'nde, site kalorifercisi Murat Saraç, akşam saatlerinde kül dökmek istediği çöp konteynerinin yanında battaniyeye sarılı olarak terk edilmiş bir bebeğin ağladığını fark etti. Saraç, durumu site yöneticisi olan ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli komiser Sefer Yerebakan'a bildirdi. Battaniyeye sarılı ve kundaklı bebek, ambulansla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü. İlk muayenesinin ardından yeni doğan ünitesinde tedavi altına alınan kız bebeğin 3 günlük olduğu tahmin ediliyor. Sağlık durumu iyi olan bebeğe görevliler 'Hazan' ismini verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.