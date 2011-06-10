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Spor

BEBE KİRALIK OLARAK BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A)

10 Haziran 2011 23:48

-BEBE KİRALIK OLARAK BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Beşiktaş'ın Premier Lig ekiplerinden Manchester United'tan 21 yaşındaki forvet oyuncusu Bebe ile kiralık olarak anlaştığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, 1 yıllığına Portekizli futbolcuyu kiraladı. Kulüpten resmi açıklama yapılmazken bu transferin 13 Haziran Pazartesi günü İMKB'ye açıklanması bekleniyor.  Tam adı Tiago Manuel Dias Correia 21 yaşındaki Portekizli oyuncu, Portekiz İkinci Ligi takımı Estrela da Amodora'dan Portekiz ekiplerinden Vitoria de Guimares takımına, 5 hafta sonra da sürpriz şekilde Manchester United'a transfer olmuştu. Bebe, İngiltere Premier Ligi'nde forma giydiği 2 maçta gol sevinci yaşayamazken, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta oynadı.

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