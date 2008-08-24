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Spor

Bebbe, İstanbul B.Belediyespor'da

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankaragücü'nün golcü oyuncusu Gustavo Bebbe ile her konuda anlaştığını açıkladı.

24 Ağustos 2008 03:00

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bonservisi konusunda sorun yaşanan Ankaragücülü futbolcu Gustavo Bebbe'nin transferini sonuçlandırdı.

Lacivert-turunculu kulüpten yapılan açıklamada, Kamerun Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncuya yarın Langa Tesisleri'nde imza attırılacağı belirtildi.

Futbolcu ile daha önce her konuda anlaşmaya varan ancak Ankaragücü Kulübü ile sözleşmesiyle ilgili sorun yaşayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu transferde mutlu sona ulaşmayı başardı.

DİZAR: FENERBAHÇE'NİN MAĞLUP OLMASI, İŞİMİZİ ZORLAŞTIRDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kulübü Futbol Şubesi Sorumlusu Kamil Dizar, rakipleri Eskişehirspor'un köklü bir kulüp olduğunu vurgulayarak, ''İyi bir takım kurup, iyi bir ekip olmuşlar. Çok net goller kaçırdık, ancak hazır değildik. İyi oynamadık. Lige hazır gözükmedik. Eksiklerimiz vardı. Tam hazır olmamız için sanırım 3. haftayı geride bırakmamız lazım'' dedi.

Dizar, gelecek hafta Fenerbahçe ile FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olmalarıyla ilgili olarak, sarı-lacivertli ekibin ilk haftayı Gaziantepspor deplasmanında yenik tamamlamasının kendileri için dezavantaj olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin Gaziantepspor'a yenilmesinin haftaya işlerini oldukça zorlaştırdığını belirten Dizar, ''Kadıköy'de çok farklı bir Fenerbahçe ile oynayacağımızı düşünüyorum. Gaziantepspor maçından çok farklı olacaklardır. Bizim de biraz daha hazır olacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak. İlk haftayı berabere kapattığımız için biz de Fenerbahçe deplasmanına mutlaka puan almak için gideceğiz. İşimizin çok zor olacağını biliyoruz. Bu doğrultuda hazırlanacağız'' diye konuştu.

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