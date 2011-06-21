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Dünya

BEATRİZ MEKSİKA SAHİLLERİNİ ETKİLİYOR MANZANILLO (A.A)

21 Haziran 2011 11:40

-BEATRİZ MEKSİKA SAHİLLERİNİ ETKİLİYOR MANZANILLO (A.A) - 21.06.2011 - Büyük Okyanus'ta bir tropik fırtınayken şiddetini artırarak kasırga seviyesine yükselen Beatriz'in, Meksika sahillerini etkisi altına aldığı bildirildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Beatriz'in esme hızının saatte 120 kilometreye ulaşarak kasırga seviyesine yükseldiği duyurulurken, Meksikalı yetkililer ülkenin Büyük Okyanus kıyısındaki turistik bölgeler ve sahillerinin dün kasırganın neden olduğu yağmur ve şiddetli rüzgarların etkisi altına girdiğini belirtti. Meksika'nın turistik kenti Zihuatanejo'dan kuzey batıdaki Cabo Corrientes kentine kadar kalan bölge için gece kasırga uyarısı yapılırken, ülkenin gözde turistik bölgeleri arasında yer alan Acapulco, Manzanillo ve Zihuatanejo limanları da kasırga nedeniyle kapatıldı. Yetkililer, Acapulco limanında bazı caddelerle 100 evin su altında kaldığını, 20 ağacın yıkıldığını, park etmiş durumdaki 30 kadar aracın da sel sularının etkisiyle sürüklendiğini duyurdu. Manzanillo limanının güneydoğusunda dün gece saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan Beatriz kasırgasının saatte 12 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerlediği bildirildi. Beatriz kasırgasının bugün Manzanillo limanına ulaşmasının beklendiğini belirten yetkililer, limanın halen kasırganın neden olduğu hafif yağışın etkisi altında olduğunu kaydetti.  

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