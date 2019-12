-Beatles'ın fotoğrafçısı Whitaker öldü LONDRA (A.A) - 03.10.2011 - Efsane İngiliz müzik grubu The Beatles'ın en tanınmış ve bilinmeyen görüntülerini çeken fotoğraf sanatçısı Robert Whitaker, 71 yaşında öldü. Ünlü fotoğraf sanatçısının arkadaşı fotoğraf arşivcisi Dave Brolan, Whitaker'ın, 20 Eylül'de İngiltere'nin güneyindeki Sussex'te öldüğünü bildirdi. Whitaker, Beatles'ın 1966 yılında çıkardığı Amerikan albümü, Yesterday and Today'in tartışmalara yol açan ''kasap'' adı verilen kapağı da dahil olmak üzere ünlü İngiliz grubun çok sayıda fotoğrafını çekmişti. Sanatçının, Beatles grubunun ünlü 4 üyesini beyaz önlükler içinde başsız bebekler ve çiğ et parçaları arasında görüntülediği ''kasap'' olarak adlandırılan albüm kapağı, albümü çıkaran kayıt şirketi Capitol'ı rahatsız etmiş ve şirketin satışa çıkmasının hemen ardından albümü geri çekmesine yol açmıştı. Şirket, itici bulduğu albüm kapağını değiştirerek, grubun üyelerini büyükçe bir bavulun üstünde resmeden zararsız bir kapakla albümü tekrar satışa sunmuştu. Sürrealizm hayranı ünlü fotoğraf sanatçısı, bugün koleksiyoncuların büyük ilgisini çeken ve binlerce dolara alıcı bulan albüm kapağı hakkında daha sonra yaptığı açıklamada kapağın, şöhret üzerine bir çeşit meditasyon ve ''bir stadyumdan çıkan ünlü grubun genç kızların hücumuna uğrayarak parçalanmasına'' ilişkin bir rüyadan ilham alarak, Beatles'ın imajında köklü bir değişiklik yapma girişimi olduğunu söylemişti. İngiltere'nin güneyindeki Harpenden kasabasında 1939 yılında doğan ve 20 yaşında Avustralya'nın Melbourne kentine gelerek NEMS fotoğraf şirketinde fotoğrafçı olarak çalışmaya başlayan Whitaker, 1964 yılında Avustralya'ya konser için gelen Beatles grubunun fotoğrafçısı olmuştu. Grupla iki yıl boyunca çalışan Whitaker, Beatles'ın sahnede, sahne dışında, uçaklarda, otel odaları da dahil olmak üzere hemen her mekanda fotoğraflarını çekmişti. Beatles'ın 1966'da yaptıkları son dünya turnesine ilişkin görüntülerini resimleyen Whitaker grubun ünlü ''Revolver'' albümünün, kolaj tarzı kapağını da hazırlamıştı. Beatles'tan ayrıldıktan sonra ünlü rock sanatçısı ve film yıldızı Mick Jagger ile çalışan Whitaker, sanatçıyı, çevirdiği ''Performance'' ve ''Ned Kelly'' adlı filmlerinin setlerinde görüntülemişti. Sadece bir ''pop fotoğrafçısı'' olarak hatırlanmak istemeyen Whitaker, haber sahasına da atılarak, Vietnam Savaşı ve diğer silahlı çatışmaları, Time ve Life dergileri için çekmişti. Hayranı olduğu ünlü ressam Salvador Dali ile de bir süre çalışan Whitaker, Dali'nin de görüntülerini ölümsüzleştirmişti. Whitaker, Beatles grubunun fotoğraflarını, ''The Unseen Beatles'' (Göze Görünmeyen Beatles), ''Eight Days a Week'' (Sekiz Gün Bir Hafta) de dahil olmak üzere yazdığı kitaplarda bir araya getirmişti.