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Dünya

Beatles'ın eski üyesi McCartney evleniyor LONDRA (A.A)

16 Eylül 2011 21:45

-Beatles'ın eski üyesi McCartney evleniyor LONDRA (A.A) - 16.09.2011 - Efsanevi müzik grubu The Beatles'ın eski üyesi Paul McCartney, 40 yıl önce ilk evliliğini yaptığı mekanda yeniden evlenmeye hazırlanıyor. İngiliz yetkililer, McCartney ve nişanlısı Nancy Shevell'in Londra'daki Marylebone Belediye Binası'nda evlenme isteklerini ilgililere ilettiklerini, çiftin 30 Eylül'den itibaren istedikleri tarihte evlenebileceğini belirtti. McCartney, kanserden kaybettiği ilk eşi Linda Eastman'la da 1969 yılında Marylebone'daki yüzyıllık belediye binasında evlenmişti. The Beatles'ın bir diğer üyesi Ringo Starr ve İngiliz rock grubu Oasis'in solisti Liam Gallagher da düğünleri için aynı mekanı seçmişti.  Paul McCartney, ilk eşi Linda'nın ölümünün ardından eski manken Heather Mills'le evlenmiş, çift fırtınalı bir boşanma sürecinin ardından 2008'de yollarını ayırmıştı. McCartney'nin üçüncü eşi olmaya hazırlanan ve kendisi de daha önce bir evlilik yapan 51 yaşındaki Nancy Shevell, ailesine ait New Jersey merkezli bir kamyon şirketinin başkan yardımcılığını yürütüyor. McCartney'nin iki evliliğinden toplam 5 çocuğu bulunuyor.

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