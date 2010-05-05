BDT ülkelerinde enflasyon yüzde 8

T24- BDT Devletlerarası İstatistik Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyreğinde BDT ülkelerindeki en büyük enflasyon oranı yüzde 8,4 ile Ermenistan’da, en düşük enflasyon ise yüzde 2,6 ile Kırgızistan’da hesaplandı.





Açıklamada, 2010 yılının Ocak-Mart aylarında BDT ülkelerindeki enflasyonun Kırgızistan’da yüzde 2,6, Özbekistan’da yüzde 3, Azerbaycan’da 3,8, Tacikistan’da yüzde 5,4, Moldova’da 5,8, Belarus’ta yüzde 6,3, Rusya’da yüzde 7,2, Kazakistan’da yüzde 7,3, Ermenistan’da ise yüzde 8,4 olduğu kaydedildi.





Açıklamada, diğer ülkelerle ilgili istatistik verilerinin BDT Devletlerarası İstatistik Komitesine henüz ulaşmadığı ifade edildi.

(Milliyet)