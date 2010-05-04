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Ekonomi

BDT ülkeleri ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü

BDT ülkeleri ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde büyüdü.

04 Mayıs 2010 03:00

T24- Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ekonomisi, küresel ekonomik krizden sonra ilk defa büyümeye geçerken, bu çerçevede yılın ilk çeyreğinde ortalama yüzde 4,5 oranında büyüdü.
        

Konuyla ilgili olarak BDT Devletlerarası İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde BDT ülkeleri arasındaki en büyük ekonomik büyümenin yüzde 16,4 ile Kırgızistan’da gerçekleştiği belirtilirken, ülkedeki bu artışın Kumtor altın işleme ocağının tam kapasite faaliyete başlamasıyla ilgili olduğu ifade edildi.
        

Açıklamada, yılın ilk çeyreğinde BDT ülkelerindeki ekonomik büyümenin Kırgızistan’da yüzde 16,4, Özbekistan’da yüzde 7,6, Tacikistan’da yüzde 6,8, Kazakistan’da yüzde 6,6, Ermenistan’da yüzde 5,5, Azerbaycan’da yüzde 5,4, Rusya’da yüzde 4,5, Belarus’ta ise yüzde 4 olarak hesaplandığı kaydedildi.
        

Açıklamada, ayrıca Moldova, Türkmenistan ve Ukrayna ile ilgili istatistik verilerin BDT Devletlerarası İstatistik Komitesine henüz ulaşmadığı ifade edildi.
        

2009 yılında, BDT ülkelerindeki ekonomi yüzde 7 oranında gerilerken, bu çerçevede ekonomik büyüme Azerbaycan;da yüzde 9,3, Özbekistan;da yüzde 8,1, Tacikistan’da yüzde 3,4, Kırgızistan yüzde 2,3, Belarus’ta yüzde 0,2 olarak gerçekleşirken, geçen yıl Rusya;da yüzde 7,9, Kazakistan’da yüzde 1,5 (yılın 9 ayı verilerine göre), Moldova’da yüzde 7,7 (yılın 9 ayında), Ukrayna;da yüzde 15,9, Gürcistan’da ise yüzde 7,8 (yılın ilk yarısında) oranında ekonomik gerileme meydana gelmişti.

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