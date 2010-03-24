BDP'ten destek için 5 koşul

T24 - Parlamentoda 20 milletvekili ile temsil edilen Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'nin Anayasa paketine destek vermek için beş talep dile getirdi. Demirtaş bu talepleri, "yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi, genel seçimlerde yüzde 3 oy alıp TBMM'de grup kuran ya da 41 ilde örgütlenmiş olup son genel seçimlere katılan partilere Hazine yardımı yapılması, taş atan çocuklara ilişkin yasal düzenlemenin yapılması, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nunda yeni düzenlemeler yapılması" biçiminde sıraladı.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, Demirtaş'la yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı. Bila'nın "BDP'nin 5 koşul" başlığıyla yayımlanan (24 Mart 2010) yazısı şöyle:





BDP'den 5 koşul





Anayasa değişiklik paketi açısından Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), iki yönlü anahtar konumunda duruyor. BDP’li 20 milletvekilinin pakete olumlu oy kullanmaları halinde, DSP ve bağımsızlardan alınacak destekle, AKP 367’yi bulabilir. Böylece anayasa paketi referandumsuz gerçekleşebilir. Bu bakımdan BDP kilit bir konumda. Keza, BDP’nin destek vermemesi halinde 336 olan AKP’nin firelerle 330’un altına düşmesi ve değişiklik paketinin TBMM’de reddedilmesi de olasılık dahilinde. Bu nedenle BDP, gerek 330’un aşılmasında gerek 367’ye yaklaşılmasında, iktidar partisi açısından iki yönlü anahtar konumunda.





Demirtaş’ın koşulları





BDP, anayasa değişiklik paketine destek vermek için bazı koşullar öne sürüyor. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dünkü görüşmemizde, pakete destek vermek için 5 koşul öne sürdü. BDP’nin koşulları şöyle:

1- Yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesi,

2- Genel seçimlerde yüzde 3 oy alan veya TBMM’de grubu bulunan veya 41 ilde örgütlenmiş olup son genel seçimlere katılmış olan partilere Hazine yardımı yapılması,

3- “Taş atan çocuklar” yasasının bir an önce çıkarılması,

4- Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215, 216, 220 ve 314. maddelerinin değiştirilmesi,

5- Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7. ve 8. maddelerinin değiştirilmesi.

Demirtaş ayrıca anayasa değişiklik paketinin bu haliyle beklentilerini karşılamadığını, pakete dahil edilmek üzere önerilerde bulunacaklarını söyledi. Demirtaş, BDP’nin anayasa değişikliği önerilerini önümüzdeki iki günde yapacakları çalışmalardan sonra belirleyeceklerini de ekledi.





Milletvekilinin korunması yeterli değil





Demirtaş, anayasa değişiklik paketinin de milletvekillerinin TBMM kürsüsünde yapacakları ve dışarıda da tekrarlayacakları konuşmaların parti kapatma davasına gerekçe olamayacağını düzenlediğini belirttikten sonra şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu ifade özgürlüğü bakımından yeterli değildir. Milletvekili olmayan parti yöneticileri ve partililer ne yapacak? İfade özgürlüğü herkes için geçerli olmalıdır. Şiddeti övmedikçe ve ırkçılık yapmadıkça, ifade özgürlüğüne sınır konulmamalıdır. Biz bu amaçla TCK’da ve TMK’da saydığım maddelerin değiştirilmesini istiyoruz. Anayasa paketinden önce veya birlikte böyle bir yasa değişikliği paketinin de hazırlanmasını istiyoruz.”



‘Yüzde 10'da ısrarlıyız’







Demirtaş’a, iktidarın bu koşullardan bazılarını kabul edip bazılarını etmemesi halinde -örneğin yüzde 10’un düşürülmemesi gibi- bir esneklik gösterip göstermeyeceklerini sorduğumda şu yanıtı verdi: “Biz yüzde 10’un düşürülmesi konusunda ısrarlıyız. Aslında diğer önerilerimizde de ısrarlıyız. Ancak, yüzde 10’luk baraj düşürülmez, diğer koşullarımız kabul edilirse tavrımızın ne olacağını şimdiden söyleyemem. Öyle bir durumda yetkili kurullarımızda durumu yeniden değerlendiririz. Ancak şu kadarını söyleyebilirim; eğer iktidar partisi, açıkladığı anayasa değişikliğini kelimesi kelimesine aynen komisyondan ve Genel Kurul’dan geçiririm diyorsa ve diyecekse, o zaman, bizde, ‘Bu AKP’nin anayasasıdır, hayırlı olsun’ deriz ve destek vermeyiz.”



TCK ve TMK





Demirtaş’ın değiştirilmesini istediği TCK’nın 215. maddesi suçu ve suçluyu övme (Öcalan’la ilgili konuşmalar); 216. maddesi halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama; 220. maddesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 314. maddenin atfı devletin güvenliğine karşı kin ve düşmanca tahrik; TMK’nın 7. ve 8. maddeleri ise terör örgütleri ve terörün finansmanı konularını düzenliyor. Demirtaş, bu maddelerin hükümlerinde bazı değişiklikler yapılması yönünde taleplerinin olacağını ve bu taleplerini iki gün içinde iktidara ileteceklerini vurguluyor.