BDP'nin 'seçim sonuçlarına müdahale' eylemine polis müdahale etti

Mecidiyeköy'de Doğu ve Güneydoğu'daki bazı yerlerde seçim sonuçlarına müdahale edildiği iddiasıyla yapılan eylemin ardından gruba tazyikli su ve plastik mermi ile müdahale edildi.

Başta Ağrı, Ceylanpınar ve Güroymak olmak üzere, Doğu ve Güneydoğu'daki bazı yerlerde seçim sonuçlarına müdahale edildiği iddiasıyla BDP'li bir grup Mecidiyeköy'de eylem yaptı.

Bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, AKP ilçe binasına kadar yürümek istedi. Polis eylem nedeniyle ilçe binası önünde önlem aldı. Bina önüne yürüyemeyen grup, yakın bir mesafede basın açıklaması yaptı.

Eylemciler dağılırken polis müdahale etti. TOMA'dan sıkılan tazyikli su ve plastik mermiyle yapılan müdahale sonrası göstericiler ara sokaklara kaçtı. Yaşanan koşuşturmaca sonrası 5 kişi gözaltına alındı