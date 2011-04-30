-BDP'NİN SEÇİM OTOBÜSÜNDE ARAMA DİYARBAKIR (A.A) - 30.04.2011 - BDP'nin Diyarbakır'da düzenlendiği yürüyüşün ardından polis, BDP'nin seçim otobüsünde arama yaptı. BDP il binası önünde toplanan grup, Koşuyolu Parkı'na kadar yürüdü. BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, partililere yönelik bir konuşma yaptı. Daha sonra alandan ayrılan BDP'nin seçim otobüsü, il binası önüne geldi. Terör örgütünü simgeleyen afiş ve bez parçalarının seçim otobüsünde olduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis, savcılıktan arama izni aldı. Polisin, izinle otobüste arama yapmak istemesine aralarında BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, eski BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in bulunduğu grup karşı çıktı. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından polis, seçim otobüsünde arama yaptı. Polisin araması sırasında Kışanak, Beştaş ve Baydemir de otobüste yer aldı. Daha sonra BDP Genel Başkanı Hamit Geylani, il binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''sistemin çirkin ayıbını'' bir kez daha gördüklerini ifade etti. Geylani, şöyle dedi: ''Neydi olup bitenler? Bir demokratik eylemimiz vardı. Son süreçte yaşanan hukuksuzlukları protesto etmek için en doğal ve meşru hakkımızı kullanmak istedik, kullandık ama bu sistem, insanlık, demokratik çözüm, özgürlükler, barışın kutsallığı adına hiçbir şeye tahammül etmiyor. Allah'ın ibadetine tahammül etmeyen, cuma namazlarını yasaklayan bir Başbakan'dan, bir AKP hükümetinden ne beklenir? Etkinliğimize uygun bir şekilde parti binamıza dönmek istedik. Bir partinin otobüsü, bir milletvekilinin bindiği herhangi bir araç, bisiklet dahi olsa, onlar o siyasetin o parti tüzel kişiliğin bir parçasıdır. Sözüm ona yasaların güvencesindedir. Dokunulmazlığı vardır ama bunlar insandan ve demokrasiden yana olan her şeye dokunurlar. Bunların zihninde bir hukuksuzluk var. Anadilimiz ne kadar ana sütümüz kadar helal, temiz ve pak ise işte bu otobüsün içi de temizdir. Hiçbir şey bulamadılar. Neyi bulacaklar? Sadece mücadele azmini görebilirler.''