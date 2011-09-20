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BDP’nin özerkliği mercek altında

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP’nin “demokratik özerklik” ifadesini tüzüğüne eklediği kongresini mercek altına aldı. İnceleme sonunda BDP aleyhinde dava a&c

20 Eylül 2011 03:00

T24- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP’nin “demokratik özerklik” ifadesini tüzüğüne eklediği kongresini mercek altına aldı. İnceleme sonunda BDP aleyhinde dava açılabilecek.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, BDP’nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da adli yönden soruşturulan, tüzüğüne “demokratik özerklik” amacını eklediği tartışmalı kongresi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da inceleniyor.

Alınan bilgiye göre, siyasi partilerin tüm faaliyetlerini rutin olarak denetleyen ve inceleyen başsavcılık, önceki kongrelerine benzer görüntülerin de yaşandığı BDP kongresini, özellikle “demokratik özerklik” amacının tüzüğe konulması yönüyle değerlendiriyor.


Kapatma soruşturması

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, geçen yıl, 12 Eylül referandumundan önce yaptığı açıklamada, BDP’nin demokratik özerklik talebine parti ismi vermeden atıfta bulunarak, şu uyarıda bulunmuştu: Partilerin ifade özgürlüğünü destekliyoruz. Ancak söylenenlerle ilgili fiiliyata geçilirse, anayasa ve yasalardaki yaptırımlar uygulanır. Siyasi partiler yargıya ve yasalara saygı göstermeli.

Yalçınkaya, uyarısına rağmen, Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi’nce gerçekleştirilen toplantıda demokratik özerkliğin hedef olarak belirlenmesi üzerine de “Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılığı Siyasi Partiler bölümünce Demokratik Toplum Kongresi ile herhangi bir siyasi parti arasında organik bir bağ olup olmadığı hususu Siyasi Partiler Yasası’nın 78, 80, 81, 82 ve 98 maddeleri gereğince incelemeye alınmıştır” demişti.


Gözler Erbil’de

Siyasi partilerin kapatılması istemiyle Yargıtay Başsavcılığı’nın dava açabilmesini öngören bu maddeler üzerinden yürütülen soruşturmada, kritik eşiğe gelindi. Alınan bilgiye göre, yeni Başsavcı Erbil, DTK’nın hedef olarak koyduğu “demokratik özerkliği” parti tüzüğüne ekleyen BDP’nin bu eylemini ve düzenlediği kongreyi mercek altına aldı.

Erbil’in, Yalçınkaya’nın işaret ettiği “organik bağı” kurması ve demokratik özerklik düşüncesi konusunda fiili adım atıldığı yorumuna ulaşması halinde, BDP aleyhinde dava açılması kararı verebileceği konuşuluyor.


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