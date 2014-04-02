BDP’nin itirazının reddedildiği Ceylanpınar'da tansiyon yüksek

Ceylanpınar’da seçimi AKP’li Menderes Atilla’nın kazanmasının ardından ilçede başlayan gerginlik sürüyor. BDP’nin seçim sonucuna yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından polis, seçim sonucunu protesto eden gruba müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dün hükümet konağı önünde toplanarak eylem yapan BDP'li gruba polis müdahale etti. Ceylanpınar'da, seçimleri AKP’li Menderes Atilla'nın kazandığı bilgisi üzere Ceylanpınar Hükümet Konağı önünde toplanarak eylem yapan BDP'lilere polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. BDP'liler, uyarılara rağmen dağılmayınca polisler, biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Yaşanan gerginlik üzerine polis, zırhlı araçlarla ilçede önlem aldı.

Gerginlik sürüyor

Seçim sonuçlarının iptal edilmesi için BDP’li eş başkanlar ve avukatların İlçe Seçim Kurulu’na bugün yaptığı itirazın reddedilmesinin ardından, hükümet konağı önünden ayrılmayan kitleye polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında, polis çok sayıda yurttaşı gözaltına alırken, gözaltına alınanlardan bir yurttaşın durumunun ağır olduğu ve Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Öğretmen Evi’ne sığınan kitleye de polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ederken, polislerin zaman zaman Rojava’nın Serekanî’ye sınırında toplanan Rojavalılara da gaz bombası atması dikkat çekti. Çatışmalar ilçenin tamamına yayılırken, ilçe savaş alanına dönmüş durumda. İlçe esnafı da seçimlerdeki usulsüzlüklere tepki göstermek amacıyla gün boyu kepenklerini açmadı.

Olaylar ilçenin tamamında devam ediyor.