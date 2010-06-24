BDP'nin Erdoğan'la ilgili gensorusuna ret!

T24 - BDP'nin Başbakan Erdoğan hakkında "Uygulanan iç ve dış politikalarda hükümet programı’nda verdiği sözleri yerine getirmediği, ekonomik ve sosyal sorunları çözmede başarılı olamadığı iddiasıyla" verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması reddedildi.



BDP adında Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, "Uygulanan İç ve Dış Politikalarda Hükümet Programı’nda Verdiği Sözleri Yerine Getirmediği, Ekonomik ve Sosyal Sorunları Çözmede Başarılı Olamadığı" iddiasıyla Başbakan Erdoğan hakkında Anayasa'nın 99. ve İçtüzüğün 106. maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin gensoru önergesinin Meclis gündemine alınması reddedildi.



Gensoru, BDP'li vekiller tarafından 15 Haziran 2010 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu.





