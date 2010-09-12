BDP'nin 'boykot' çağrısı ne kadar etkili oldu?

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) anayasa değişikliğine ilişkin "referandumu boykot" çağrısı tabanda karşılığını buldu. Referandum oylamasında en az katılım oranı yüzde 7,12 ile Hakkari olurken, Şırnak'ta yüzde 22,48, Diyarbakır'da yüzde 35,76, Batman'da yüzde 39,37, Mardin'de yüzde 43,26, Van'da yüzde 43,54, Siirt'te yüzde 50,96, Muş'ta yüzde 53,86, Iğdır'da yüzde 55,49, Ağrı'da dan yüzde 56,83 oldu. BDP'nin boykot çağrısı, Bingöl ve Bitlis'te etkili olmadı.



BDP'nin güçlü olduğu illerdeki 3 milyon 723 bin 458 kayıtlı seçmenden 1 milyon 947 bin 909'u sandığa gitmedi. Katılımın düşük olduğu BDP'nin kalelerinde sandığa giden az sayıda seçmenin tercihi açık farkla 'evet' oldu.





İşte Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde oy oranları ve katılım durumları:





Hakkari

Evet Oranı % 93,47

Hayır Oranı % 6,53

Katılım Oranı % 7,12



Şırnak

Evet Oranı % 89,09

Hayır Oranı % 10,91

Katılım Oranı % 22,48



Diyarbakır

Evet Oranı % 94,14

Hayır Oranı % 5,86

Katılım Oranı % 35,76



Batman

Evet Oranı % 94,67

Hayır Oranı % 5,33

Katılım Oranı % 39,37



Mardin

Evet Oranı % 93,62

Hayır Oranı % 6,38

Katılım Oranı % 43,26



Van

Evet Oranı % 94,43

Hayır Oranı % 5,57

Katılım Oranı % 43,54



Siirt

Evet Oranı % 95,08

Hayır Oranı % 4,92

Katılım Oranı % 50,96



Muş

Evet Oranı % 92,05

Hayır Oranı % 7,95

Katılım Oranı % 53,86



Iğdır

Evet Oranı % 52,53

Hayır Oranı % 47,47

Katılım Oranı % 55,49



Ağrı

Evet Oranı % 95,63

Hayır Oranı % 4,37

Katılım Oranı % 56,83



Şanlıurfa

Evet Oranı % 94,44

Hayır Oranı % 5,56

Katılım Oranı % 69,84





