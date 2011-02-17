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BDP'nin anayasası hazır: Her bölgenin kendi meclisi olsun

BDP, 2011 seçimleri sonrası gündeme gelecek Anayasa değişikliği için hazırlıklarını tamamladı.

17 Şubat 2011 02:00


T24- BDP, 2011 seçimleri sonrası gündeme gelecek Anayasa değişikliği için hazırlıklarını tamamlayarak, taslak metin hazırladı. Taslağa göre Türkiye bölgelere bölünecek, her bölgenin kendi Meclis’i olacak.

BDP’nin seçim meydanlarında vaatlerie arasında yer vereceği anayasa taslağında değişmez maddelerin değiştirilmesi de öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin “farklı kimlik ve kültürlerden oluşan ayrılmaz bir bütün” olarak tanımlandığı Anayasa taslağında resmi dil Türkçe ancak kamusal alanda anadil kullanılmasına dair düzenleme de var.

Taslakta mevcut Anayasa’nın değiştirilemez hükümlerinin hepsi değiştirilirke, şu tanım yer alıyor: “Türkiye Cumhuriyeti, farklı kimlik ve kültürlerden oluşan ayrılmaz bir bütündür. Bayrağı, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.”
BDP’nin taslağında uzun zamandır tartışılar ve parti programında da yer alan özerklik isim vermeden gündeme getirilmiş. Buna göre Türkiye bölgelere bölünecek, her bölgenin kendi Meclis’i olacak. Bu meclisler hükümet gibi çalışacak olan “bölge yürütme kurulları” oluşturacak. Merkezi yönetim sadece dışişleri, maliye, savunma ve adalet hizmetlerini karşılayacak. Bölgeler, coğrafi ve kültürel özelliklerine göre yasayla belirlenecek.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa konusundaki beklentilerini açıklarken, “Anayasaya Kürt de yazılmamalı ama Anayasa Milliyetçi de olmamalı” dedi.

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