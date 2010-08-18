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BDP'NİN ADIYAMAN MİTİNGİ İÇİN SUÇ DUYURUSU ADIYAMAN (A.A)

18 Ağustos 2010 21:09

-BDP'NİN ADIYAMAN MİTİNGİ İÇİN SUÇ DUYURUSU ADIYAMAN (A.A) - 18.08.2010 - Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 5 Ağustos'ta Adıyaman'da yaptığı mitinge ilişkin olarak Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu ''halk buluşması'' adı altında düzenlenecek toplantı için izin alınmasına karşılık etkinliğin mitinge dönüştürülerek 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet edildiği iddiasıyla yapıldı. Suç duyurusunda, etkinliğin düzenlenmesini üstlenen BDP'li 6 il yöneticisi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle yasal işlem yapılması istendi.

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