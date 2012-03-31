BDP'lileri kızdıran toplantı

İran'da Mahabat Kürt Cumhuriyeti'ni kuran ancak Cumhuriyet yıkıldıktan sonra İran rejimi tarafından 1947 yılında idam edilen Kadı Muhamed ve arkadaşlarının Diyarbakır'daki anma toplantısında, BDP'liler ile anmayı düzenleyen tertip komitesi arasında gerginlik yaşandı.

Kürdistan Devrimci Demokratlar grubu adına konuşan Ramazan Bulut, Kürt sorunuyla ilgili girişimlerinden dolayı hükümetin sadece BDP'yi muhatap almasını eleştirdi.

Eleştiri BDP'lilerin tepkisini çekti

Ramazan Yavuz-Serdar Sunar'ın Milliyet gazetesinde yer alan haberine göre; İran rejimi tarafından 1946 yılında Mahabat Kürt Cumhuriyeti'ni ilan ettiği için 1947 yılında idam edilen Kadı Muhammed ve arkadaşları için Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki bir düğün salonunda Kürdistan Devrimci Demokratlar ve Vatan Birliği grupları tarafından anma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Hak ve Özgürlükler Partisi yöneticileri, kentteki bazı dini grupların temsilcileri, BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ile BDP'li yönetici ve üyeleri olmak üzere yaklaşık 100 kişi katıldı.

Salonun giriş kısmına Türkiye'de isyanda bulunduğu için idam edilen Şeyh Said, Seyit Rıza ile Bediüzzaman Saidi Nursi, Mahabat Kürt Cumhuriyeti'nin lideri Kadı Muhammed, Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri ve şimdiki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani ile çeşitli tarihlerde Türkiye, Irak ve İran'daki çatışmalarda yaşamını yitiren çeşitli partilerden Kürt liderlerin resimleri asıldı.

Salona ayrıca halen Kuzey Irak'taki Kürt yönetim tarafından kullanılan büyük Kürt bayrakları asılırdı. Toplantı 'Ey Rakip' marşı eşliğinde saygı duruşuyla başladı.

'Bizi tedirğin ediyor'

Toplantıda Kürdistan Devrimci Demokratlar grubu adına konuşan Ramazan Bulut AK Parti'yi Kürt sorununun çözümüyle ilgili ilk çıkışındaki söylemini desteklediklerini kaydetti.

Bulut, "Ne var ki, gelinen bu aşamada AKP'nin son günlerindeki söyleminin bu yöndeki duyarlı siyaset üzerinde olumlu bir etki yaratmaktan çok tedirgin edici bir ton ve niyet taşıdığı görülmektedir" dedi.

Bulut, AKP iktidarının Kürt sorununun çözümünde sadece BDP'yi muhatap almasını eleştirerek, "İktidarın sorununun muhabatı olarak işaret ettiği BDP ile meclis çatışı altında müzakere etme yönünde açıklaması Kürt ve Kürdistan'daki seçilmiş siyasi kişi, kesim, grup ve kurumları dışlama anlamına gelmektedir. AKP bu son açıklamasıyla Kürdistanlıların politik iradesini BDP'nin ve dolayısıyla KCK'nın ve PKK'nın tekeline yönlendirme gafletini ortaya koymuştur.

BDP Kürdistan'ın değil Türkiye'nin partisidir, bunu her fırsatta da dile getiriyor. Ayrıca BDP miletvekillerinin bir kısmı Kürt ve Kürdistanlıların oylarıyla Türk seçmenlerin oylarıyla seçilmişlerdir ve onların temsilcileridirler. Bu milletvekilleri ve temsilciler bu niteliyleriyle Kürt ve Kürdistan sorunun çözümünde asli muhataplar olmayacağı gibi BDP bütün Kürtleri ve siyasi kesimleri temsil eden bir parti değildir" diye konuştu.

AKP ve BDP'lilerin nitelikleri itibariyle birbirinden farkı partiler olmadığını ileri süren Bulut, "Bize göre, Kürdistan'da Kürt oylarıyla seçilmiş AKP miletvekilerinin ve temsilcilerinin niteliği neyse, BDP'den seçilen miletvekilerinin ve temsilcilerinin niteliği odur. Sadece toplumda sınırlı oranda siyasal bir güç ve potansiyele sahip olan BDP'yi Meclis çatısı altında ve dolayısıyla dışında muhatap kabul etmek Kürdistan'da sorunun tarafı olan siyasal ve potansiyel açıdan BDP gücünü kat kat aşan ama meclise sokulmamış veya mecliste olmayan siyasi kişi, kesim, grup ve kurumları dışlamak anlamına geliyor" dedi.

BDP'liler salonu terk etti

Kürdistan Devrimci Demokratlar adına Ramazan Bulut'un konuşmasını bitirmesinden sonra BDP'li Sur Belediyle Başkanı Abdullah Demirbaş salonu terk ederken onu bir grup BDP'li takip etti.

Salon dışında tertip komitesi üyeleriyle tartışan BDP'liler, "Böyle anma olmaz. Halkın büyük bölümünü temsil eden bir siyasi parti bu şekilde suçlanamaz" dedi.

PKK'yı derin güçlerin kurdurduğunu ve PKK'nın içinde sayısız infazlar yaşandığını her fırsatta dile getirdiği için BDP'lilerin tepkisini çeken Kürt yazar İbrahim Güçlü'ye BDP Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş'tan önce söz verilince, gerilim arttı.

İbrahim Güçlü, konuşmasına başlar başlamaz Meral Danış Beştaş ile salonda kalan diğer BDP yönetici ve üyeleride terk etti. Salon dışında tertip komitesi üyelerine kızan Beştaş, "İbrahim Güçlü kim oluyorda onu bizden onu konuşturuyorsunuz" diyerek çıkıştı.