BDP'lilerden oturma eylemi

T24- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmayı protesto eden ve aralarında Barış ve Demokrasi Partili (BDP) milletvekili ve belediye başkanlarının da bulunduğu grubun Diyarbakır Adliyesi önündeki dün gece başlayan oturma eylemi devam ediyor.



BDP milletvekilleri Gültan Kışanak, Sevahir Bayındır ve Ayla Ata Akat ile bazı belediye başkanlarının bulunduğu grup, Diyarbakır Adliyesi önünde trafiğe kapattıkları yolda yere serdikleri battaniye ve kartonlar üzerinde dün geceden bu yana oturuyor.

Grubun, havanın soğuk olması nedeniyle yakılan ateşler etrafında ısınmaya çalıştığı görüldü.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si belediye başkanı 23 kişi tutuklanmıştı.