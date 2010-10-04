-BDP'LİLERDEN ''KAR MASKELİ'' PROTESTO VAN (A.A) - 04.10.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Van İl Genel Meclisi üyeleri, toplantı salonuna kendilerinden habersiz güvenlik kamerası bırakıldığını öne sürerek, Ekim ayı toplantısına ''kar maskesi'' ile katıldı. İl Özel İdaresi salonunda yapılan İl Genel Meclisi Ekim ayı olağan toplantısına kar maskesi takarak katılan BDP'li 23 meclis üyesi, bir hafta önce meclis toplantı salonuna kurulan güvenlik kameralarının kendilerinin izni olmadan salona yerleştirildiğini savunarak, olayı protesto etti. Meclis üyelerinin kafalarındaki kar maskeleri ile koltuklara oturmasıyla İl Genel Meclisi Başkanı Semira Varlı, toplantıya bir süre ara verdi. Aranın ardından BDP'li meclis üyelerinin oturuma katılmaması nedeniyle çoğunluk sağlanamadığını belirten meclis başkanı Varlı, toplantının 8 Ekim Cuma günü şehir merkezindeki Beşyol mevkisinde halka açık olarak yapılacağını söyledi. BDP Grup Sözcüsü Faruk Gören de kameraların il genel meclisi yönetmeliğine aykırı, meclis kararı olmadan takıldığını ileri sürerek, güvenlik kamerasının fiziki takip anlamı taşıdığını dile getirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gökdemir ise kameraların toplantı esnasında kayıt almadığını, meclisin onayı olması halinde kayıt yapabileceğini belirtti.