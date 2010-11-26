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BDP'liler ve korucular arasında kavga çıktı

Köy korucuları ve BDP'li Belediye Başkanı Petek Çapanoğlu Çelik arasında kavga çıktı.

26 Kasım 2010 02:00

T24- Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Eğil Hükümet Konağı'ndaki adliye binasının önünde köy korucuları ve BDP'li Belediye Başkanı Petek Çapanoğlu Çelik arasında kavga çıktı.  Hamile olan Çapanoğlu Çelik hasteneye kaldırıldı.

Eğil Hükümet Konağı'ndaki adliye binasında dün BDP’li yöneticilerin yargılandığı bir davayı izleyen Belediye Başkanı Petek Çapanoğlu Çelik ve partililer, Hükümet konağından ayrılırken binanın önünde bekleyen Karakoç ailesine mensup köy korucuları ile tartıştı. İddiaya göre korucuların 8 aylık hamile olan Belediye başkanı Petek Çapanoğlu Çelik’e sözlü sataşmalarda bulunması ile başlayan gerginlik, partililerin müdahalesiyle fiziki saldırıya dönüştü. Gerginlik tırmanırken, Başkan Çeli, polise bağırarak olaya müdahale etmelerini istedi. Polis, havaya ateş açarak gerginliği bitirmeye çalışırken, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


HASTANEYE KALDIRILDI



Polisin havaya ateş açarak bitirdiği gerginliğin ardından, 1 ay sonra doğum yapacak olan Belediye Başkanı Petek Çapanoğlu Çelik, oradan uzaklaştırılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Çelik, olayın provokasyon olduğunu, görülen davanın Karakoç ailesi ve korucularla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Olaydan sonra Belediye başkanı ve BDP’liler koruculardan şikayetçi oldu.

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