30 kişilik BDP heyetinden Hakkari ziyareti

İmralı'da gerçekleşen görüşmede Abdullah Öcalan'ın 'Benim adıma Hakkâri halkına selamlarımı iletin' sözleri BDP'lileri harekete geçirdi. BDP'liler, Hakkâri merkez ve ilçelerinden sonra köyleri de ziyaret ederek Öcalan'ın selamını getiriyor.

DHA'dan Behçet Dalmaz'ın haberine göre, BDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani ile Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu, BDP İl Başkan Yardımcısı Esmer Tekin, BDP Kadın Meclisi üyelerinden oluşan 30 kişi Kırıkdağ ve Çanaklı köylerine gitti.

Heyeti büyük bir ilgiyle karşılan köylülerin geçmiş bayramını da kutlayan Zozani şöyle konuştu: “Türkiye’de kısmi olarak özellikle yılbaşından bu yana bir barış ortamı yaşanıyor. Bu sürecin başarıya ulaşmasını arzuluyoruz. Bunun için biz Kürtlere, Kürt siyasetine düşeni hepsini adım adım yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bizim çekilmeden, silahların susturulmasından kastımız, elinde silah olan unsurların birbirleriyle temas edemeyecekleri mesafelere çekilmesidir. Türkiye’de elinde silah bulunduran unsurların tamamı şu noktaya geldi: Kim ki, bu süreçte bir eylem içerisine girerse bu sürecin ağır vebali altında kalır. Tarih onları provokatör olarak yazacaktır.”