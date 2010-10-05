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BDP'liler meclis salonuna kar maskesiyle geldi

Van İl Özel İdaresi Meclis Salonu'na yerleştirilen 5 güvenlik kamerası, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) encümenlerinin tepkisine neden oldu.

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Van İl Özel İdaresi Meclis Salonu'na yerleştirilen 5 güvenlik kamerası, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) encümenlerinin tepkisine neden oldu. BDP'liler, yüzlerine taktıkları kar maskeleri ile protesto etti. BDP Grup Sözcüsü Faruk Gören, “Korkumuz kameralar değil. Tepkimiz, birilerinin bizi kontrol altında tutmak istemesinedir” dedi.


İl Özel İdaresi tarafından geçen hafta Meclis Toplantı Salonu'na takılan 5 güvenlik kamerası, BDP'li encümenler tarafından ilginç bir yöntemle protesto edildi. BDP'li 23 encümen, bugünkü toplantıya başlarına taktıkları siyah kar maskeleriyle katıldı. Diğer meclis üyelerinin ilginç bakışları arasında toplantı salonuna gelip koltuklara oturan BDP'lilir adına Faruk Gören açıklama yaptı.


Kendilerinin bilgileri dışında alınan kararla toplantı salonuna kamera takıldığını belirten Gören, “Hiçbir hak hukuk irade gözetilmeden meclis salonuna kamera takılması bizi rahatsız etti. Bu kameraların hangi kanunla takıldığını öğrenmek istiyoruz. Vali her yere kamera takarak ne yapmak istiyor. Biz onun memuru yada işçisi değiliz. İl özel idaresi çalışma kanunun 16. maddesi ve il özel idaresi kanunun 12. maddesinde sadece meclis üyelerinin rızası ile kayıt alınabilir deniyor. Bizim kameralardan bir çekincemiz yok. Siyasi kültürümüz her zaman şeffaftır. Yılardır teknik takip altında hiçbir kanuna sığmadan devlet tarafından dinleniyoruz” dedi.


Kar maskeli BDP'liler, yapılan açıklamanın ardından toplantıyı terk ederken, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Gökdemir ise kameraların sadece encümenlerin isteği doğrultusunda kayıt yapacağını söyledi.


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