-BDP'LİLER KÖPRÜDE EYLEM YAPTI İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) Avrupa yakasındaki girişini bir süre trafiğe kapatarak eylem yapan BDP'li bir gruba polis müdahale etti. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi bir grup, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa yakasındaki girişine geldi. Grup burada, TEM yolunu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri, gruba müdahale ederek, yolu tekrar ulaşıma açtı. Polis, gruptakileri geldikleri otobüse bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.