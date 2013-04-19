BDP'liler Kandil'de çektikleri fotoğrafı 'Barışın mimarları' diye paylaştı

Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'de Murat Karayılan'a ulaştıran BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Karayılan ve PKK’lılarla birlikte çekilen fotoğrafı "Barışın mimarları" diye sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Kandil birkaç gün içerisinde mektuba cevap vereceğini duyurdu.

Abdullah Öcalan'ın yazdığı üçüncü mektubu Kandil'de KCK'li yetkililere ulaştıran BDP heyeti, Erbil’e dönerek kısa bir açıklama yaptılar.

Öcalan’ın çekilmeye ilişkin teknik detaylara yer verdiği 5 sayfalık mektubu alan Kandil'den Fırat Haber Ajansı aracılığıyla bir açıklama geldi. Açıklamada Öcalan’la görüşen BDP heyetinin mektubu kendilerine ulaştırdığı belirtilerek “Önemli bir kararlaşma sürecini ihtiva eden mektup ve sürece ilişkin yapılacaklara dair önümüzdeki günlerde tarafımızdan bir basın açıklaması yapılacaktır” denildi.

Faruk Balıkçı'nın Hürriyet'teki haberine göre, BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu heyet, Kandil dönüşü Yerel Kürt hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani ile yemekli toplantıda biraraya geldi. Daha sonra Erbil BDP temsilciliğinde kısa bir açıklama yapan BDP’liler, mektubun KCK yönetimine ulaştırıldığını onlarında bir tartışma yürüterek önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söylediler.

Bu arada, Kandil’de Murat Karayılan ile birlikte BDP’li vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sırrı Süreyya Önder adına açılan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan fotoğraf için “Barışın mimarları” değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğrafla ilgili ise, “Sizin sayenizde barış yakındır”, “Umarım bu tablo hiç bozulmaz, ve sonuç bu tablodan daha güzel olur”, “Savaşı kiminle yaparsın barışıda sonunda onunla yaparsın” değerlendirmelerinde bulunuldu.