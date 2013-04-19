T24 LogoT24 Logo
Gündem

BDP'liler Kandil'de çektikleri fotoğrafı 'Barışın mimarları' diye paylaştı

Kandil'e giden BDP heyeti, Murat Karayılan'la hatıra fotoğrafı çektirdi

19 Nisan 2013 10:42

Abdullah Öcalan'ın mektubunu Kandil'de Murat Karayılan'a ulaştıran BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Karayılan ve PKK’lılarla birlikte çekilen fotoğrafı "Barışın mimarları" diye sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Kandil birkaç gün içerisinde mektuba cevap vereceğini duyurdu.

Abdullah Öcalan'ın yazdığı üçüncü mektubu Kandil'de KCK'li yetkililere ulaştıran BDP heyeti, Erbil’e dönerek kısa bir açıklama yaptılar. 

Öcalan’ın çekilmeye ilişkin teknik detaylara yer verdiği 5 sayfalık mektubu alan Kandil'den Fırat Haber Ajansı aracılığıyla bir açıklama geldi. Açıklamada Öcalan’la görüşen BDP heyetinin mektubu kendilerine ulaştırdığı belirtilerek “Önemli bir kararlaşma sürecini ihtiva eden mektup ve sürece ilişkin yapılacaklara dair önümüzdeki günlerde tarafımızdan bir basın açıklaması yapılacaktır” denildi.

Faruk Balıkçı'nın Hürriyet'teki haberine göre, BDP Eş Genel Başkanı Gültan Kışanak, BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in bulunduğu heyet, Kandil dönüşü Yerel Kürt hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani ile yemekli toplantıda biraraya geldi. Daha sonra Erbil BDP temsilciliğinde kısa bir açıklama yapan BDP’liler, mektubun KCK yönetimine ulaştırıldığını onlarında bir tartışma yürüterek önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söylediler.

Bu arada, Kandil’de Murat Karayılan ile birlikte BDP’li vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sırrı Süreyya Önder adına açılan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan fotoğraf için “Barışın mimarları” değerlendirmesinde bulundu. 

Fotoğrafla ilgili ise, “Sizin sayenizde barış yakındır”, “Umarım bu tablo hiç bozulmaz, ve sonuç bu tablodan daha güzel olur”, “Savaşı kiminle yaparsın barışıda sonunda onunla yaparsın” değerlendirmelerinde bulunuldu.

ETİKETLER

bdpkandilmurat karayılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24