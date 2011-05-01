-BDP'LİLER İLE CHP'LİLER ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI ANKARA (A.A) - 01.05.2011 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Denizli'de yapılan kutlamalar sırasında BDP'liler ile CHP'liler arasında tartışma yaşandı. Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, iki ayrı grup tarafından aynı alanda ayrı ayrı kutlandı. İşçi Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen ilk kutlama programında, partililerle gençler Delikliçınar Meydanı'ndan kutlamaların yapılacağı Tokat Caddesi'ne kadar yürüdü. Etkinlik 1 Mayıs'la ilgili yapılan konuşmalar ve çekilen halayların ardından son buldu. Denizli'deki ikinci kutlama programı da bazı sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin Delikliçınar Meydanı'ndan kutlamaların yapılacağı Tokat Caddesi'ne yürüyüşü ile başladı. CHP Denizli 2. sıra milletvekili adayı İlhan Cihaner'in de katıldığı kutlamalarda partililer Cihaner'le fotoğraf çektirip sevgi gösterilerinde bulundu. Kutlamalar sırasında BDP'liler CHP aleyhine sloganlar attı. Tertip komitesi bunun üzerine daha önce belirlenen sloganlar dışında slogan atılmaması uyarısında bulundu. Uyarıyı dinlemeyen BDP'liler ile tertip komitesi ve CHP'liler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Parti yöneticilerinin araya girmesiyle son bulan tartışmalar esnasında yüzüne taş gelen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kutlamaların sonlarına doğru ise Eğitim-İş ile Eğitim-Sen üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Tartışmalar sendika yöneticilerinin araya girmesiyle son buldu. -SAMSUN'DAKİ KUTLAMALAR 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Samsun'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerince 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Tertip Komitesi adına konuşan Türk-İş 6. Bölge Temsilcisi İsmail Ekşioğlu ile diğer konuşmacılar, çalışma hayatının sorunları ile çeşitli sosyal problemleri dile getirerek, Hükümetten çözüm istedi. Ekşioğlu yaptığı konuşmada, güvencesiz ve sigortasız çalışmanın işçi ve emekçileri kötü duruma düşürdüğünü belirterek, ''Türk İş olarak örgütlenmenin önünün açılmasını, 4B ve 4C uygulamalara son verilmesini, asgari ücretin bin TL olmasını, emeklilik maaşının en az bin TL olmasını ve işçilere güvenceli iş verilmesini tüm siyasi partilerden istiyoruz'' dedi. CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç ise 1 Mayıs'ın Türkiye'de de uzun mücadelelerden sonra tekrar emeğin bayramı olarak kutlanılmaya başladığını söyledi. Bu arada, Dev-Sağlık-İş'e bağlı iki kişinin kürsüde söz almalarına izin verilmeyince kısa süreli gergin anlar yaşandı. bunun üzerine miting alanındaki başka grupların üyeleri, alandan ayrıldı. Alandaki katılımcılar, pankartlar açarak sloganlar attılar, davul, zurna ve tulum eşliğinde halay çektiler.