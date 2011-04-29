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BDP'LİLER CUMA NAMAZINI PARKTA KILDI İSTANBUL (A.A)

29 Nisan 2011 18:45

-BDP'LİLER CUMA NAMAZINI PARKTA KILDI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - İstanbul'da bir grup BDP'li, cuma namazını parkta kıldı. Aksaray Metro çıkışında toplanan grup, daha önce ''demokratik çözüm çadırlarının'' bulunduğu yerde cuma namazını kılmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine grup, Aksaray'daki Şehitlik Parkı'nda cuma namazını kıldı. Gruba namaz kıldıran Mahmut Yıldız, Kürtçe ve Türkçe hutbe okudu. Kadınların da cemaatle namaz kıldıkları dikkati çekti. Namazın ardından İstanbul 3. bölge bağımsız adayı Mustafa Avcı, ''Eğer imamlar camide hutbe okurken bu halka, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüne hitap etmiş olsalardı, barışı ve kardeşliği dile getirmiş olsalardı, bu halk sokaklarda namaz kılmazdı'' dedi. Avcı, ''sivil itaatsizlik'' eylemlerinin süreceğini söyledi.  Konuşmaların ardından slogan atan grup, dağıldı. 

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