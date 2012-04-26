BDP'liler canlı kalkan olacak

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Diyarbakır ve Bingöl kırsalında düzenlenen askeri operasyonları durdurulmasını sağlamak için operasyon bölgelerine giderek canlı kalkan eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı.

DTK Genel Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız milletvekili Aysel Tuğluk, akşam saatlerine BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt ile birlikte parti binasında basın toplantısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan aldıkları bilgilere göre Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ile Bingöl'ün Genç üçgeninde operasyonların yoğunlaştığını belirten Tuğluk, operasyona katılan askerlere gaz maskesi dağıtıldığını ileri sürdü.

Tuğluk, "Kapsamlı bir operasyon var. Yaklaşık 10 bin civarında askeri güç var. Bütün bunların bölge halkında çok ciddi kaygı yarattığını, halkımız bize ulaşarak bildirdi. Bu konuda bir talep sözkonusu oldu" dedi.

Yarın seçilmişler yöneticiler ve halkın katılımı ile operasyon bölgesine doğru yürüyüşe gececeklerini anlatan Tuğluk şöyle konuştu: "Amacımız operasyonların durdurulmasını istemek. Artık bu coğrafyada gençlerimizin öldürülmesine tahammül göstermeyeceğiz. Bu savaşa ve ölümlere dur demek için, o bölgede kendimizi canlı kalkan yapacağız. AKP iktidarının güvenlikçi yaklaşımının Kürt siyasal hareketinin tüm barış, demokratik çözüm çağrılarına verdiği yanıt operasyondur. Hala akan kandan daha fazlası isteniyor.

Biz yeteri kadar öldük, öldürüldük. Artık bundan sonra bu tür ölümleri kabul etmiyoruz. Biz artık halk olarak buna müdahale edeceğiz. Asker dahil hiç bir gencimizin ölmesine izin vermeyeceğiz. Herkesi yarın canlı kalkan eylemine katılmaya davet ediyorum. İzleyeceğimiz bir durum sözkonusu değil. Artık müdahale edilmesi gerekiyor. Bu savaşı ve operasyonları, toplumsal bir tepki yaratabilirsek durdurabiliriz. Asker ailelerini de bu savaşa 'dur' demeye çağırıyorum. Yeteri kadar acı yaşandı. Bundan sonra acı yaşanmasına izin vermeyelim" diye konuştu.