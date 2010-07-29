'BDP'lilderin ilçeye alınmaması siyasi bir karar değil'

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Lekesiz: Kırılan cam takılır, önemli olan insana bir şey olmasın

Dörtyol'a 17 ilden asker ve polis sevkiyatı

Minarede protesto

Hatay Valiliğince, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) yöneticilerinin Hatay'ın Dörtyol ilçesi ziyareti ile ilgili alınan kararın ''siyasi değil bölgenin içesinde bulunduğu şartlar''ın gereği olduğu belirterek, BDP heyetine ''sergilenen sağduyulu yaklaşım ve anlayıştan dolayı'' teşekkür edildi.Valilik Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açılamada, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki heyetin ziyarette bulunacağı bilgisi üzerine, ''bunun gerçekleşmesi halinde kamu düzenini ciddi derecede ihlal edici gelişmelerin olabileceği değerlendirildiğinden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve diğer ilgili maddelerine göre heyetin Dörtyol ilçesine alınmaması kararı alındığı'' anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Alınan karar siyasi olmayıp, tamamen bölgenin içerisinde bulunduğu şartlardan dolayı Valiliğimizin aldığı bir karar olduğunu vurgulamak gerekir. Bugün saat 13:30 sıralarında ilimiz sınırına gelen heyet ile görüşen Vali Yardımcısı başkanlığındaki görevlilerimiz, 'ziyaretin anlayışla karşılandığını, ancak henüz yaraların taze olduğunu, bu aşamada ziyaretin barışa katkı yapmaktan çok yeni olumsuzluklara yol açabileceği kaygısını taşıdığımızı, daha uygun bir zamanda ziyaret planlanırsa memnun olunacağını, anlayışla karşılanmayı umduklarını' belirtmişlerdir. Konuyu değerlendiren BDP heyeti Dörtyol ilçesine yapacağı ziyareti iptal etmiştir. Sergilenen sağduyulu yaklaşım ve anlayıştan dolayı kendilerine teşekkür ederiz."Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, yarından (30 Temmuz 2010) itibaren, kundaklanan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe binası ile iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret ederek kırgınlıkları tamir etmeye, barış ve kardeşliğin devamını sağlamaya çalışacaklarını belirtti."Kırılan camlar takılır, önemli olan insanımıza bir şey olmaması'' diyen Lekesiz, birlik ve beraberlik duygularının zedelenmemesi, kardeşlik ikliminin bozulmaması için tüm vatandaşların dün olduğundan daha fazla sorumlu davranması, ''fısıltı'' gazetelerinin söylemlerine itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. Şu an ilçede hayatın normale döndüğünü, huzurun hakim olduğunu belirten Lekesiz, güvenlik güçlerinin her ihtimale karşı Dörtyol'da bekletileceğini kaydetti. Vali Lekesiz, bölgede terör örgütüne yönelik operasyonların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.İlçede zaman zaman bir araya gelen ve ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, yoğun göç alan mahallelere doğru yürümek istedi. Bu esnada bu mahallelerdeki bazı gruplar da BDP lehine sloganlar atarak, çarşı merkezine doğru gitmeye çalıştığı gözlendi.Yaşanan gerginlik, Kaymakamı Hayri Sandıkçı ve Emniyet Müdürü Mustafa Yavuzyolcu'nun gruplarla yaptığı görüşmeler sonrası önledi. Çok sayıda polis ve askeri birliğin sevk edildiği ilçede, uzman çavuşlardan oluşan jandarma özel harekat timlerinin de önlem aldığı görüldü. Bu arada, olası olaylara karşı Ankara, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya, Kayseri, Elazığ ve Diyarbakır başta olmak üzere 17 ilden asker ve polis sevkinin yapıldığı öğrenildi.Yoğun göç alan Yeşil Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Camisi'nin minaresine çıkan bir kişi de terör saldırılarını protesto etti. Boynuna Türk bayrağı asan kişi, BDP'lilerin bölgeye gelmek istemesine de tepki gösterdi. İsmi açıklanmayan protestocu minareden indirilerek, ifadesine başvurulmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.