BDP'li yönetici, Yıldırım Ayhan'ın yakınlarının üzerine yürüdü!

T24 - “Canlı kalkan” yürüşü sırasında ölen BDP’li Yıldırım Ayhan için Van'da düzenlenen cenazede olaylar çıktı. Polis, taş atan gruba biber gazıyla müdahale etti. Mezarlıkta çıkan yangın da itfaiye tarafından söndürdü.

BDP İl Genel Meclisi Üyesi Yıldırım Ayhan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi morgundan alındı.



Akköprü Camisi'ne getirilen Yıldırım'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından Akköprü Mezarlığı’na götürülmek istendi.



Cenazenin omuzlarda taşınması sırasında, kalabalık arasından bir grup mezarlık çevresinde güvenliği sağlayan polise ve zırhlı araçlara taşla saldırdı.



Cenazenin mezarlığa taşınmasını bekleyen polis, cenazenin geçişinin ardından uyarılara rağmen taş atmaya devam eden gruba biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından gruplar ara sokaklara dağıldı.



Yıldırım Ayhan'ın cenazesi ise ailesi ve yakınları tarafından toprağa verildi.





Ailesiyle gerginlik



Bu sırada Ayhan'ın yakınları, izinsiz gösteri yaparak cenazeye saygısızlık yaptıkları gerekçesiyle gruba tepki gösterdi.



BDP İl yöneticilerinden Necmi Kalçık ise Ayhan'ın yakınlarının üzerine yürüyerek ''Herkes işini yapsın. Siz karışmayın'' dedi.



Necmi Kalçık, araya giren partililer tarafından sakinleştirildi.





Yangın çıktı



Cenazenin toprağa verilmesinin ardından mezarlıkta izinsiz gösteri yapan grubun bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren bir grubun iş yerlerini açmamaları yönünde esnafı tehdit ettiği iddia edildi. Ancak buna rağmen işyerlerinin açık olduğu görüldü.





Otopsi sonucu!



Ayhan’ın ölüm nedeni otopside belirlendi. Otopsi raporunda, Ayhan’ın kesin ölüm nedeninin ateşli silah yaralanması sonucu aldığı darbeyle kaburga kırıklarıyla birlikte akciğer ve kalp zarının zarar görmesi sonucu meydana gelen iç ve dış kanamaya bağlı olduğu belirtildi. Raporda, Ayhan’ın ölümüne neden olan cismin ne olduğunun anlaşılmadığı, ancak bomba olduğu tahmin edildiği belirtildi.





BDP ve DTK Diyarbakır'da miting yapacak



BDP ve kapatılan DTP döneminde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Diyarbakır’da ’1 Eylül Dünya Barış Günü’ nedeniyle miting düzenleyecek. Tertip Komitesi adına konuşan Burhan Karakoç, Kürt sorununun çözümsüzlüğüne tahammüllerinin kalmadığını belirterek, "Akan kan durmak zorundadır. AKP Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü konusunda milliyetçi ve pragmatik yaklaşımlarına son vermek barışçıl ve demokratik bir sürecin önünü açacak politikalar geliştirmek zorundadır" dedi.



Diyarbakır’da, 1 Eylül’de BDP ve DTK tarafından düzenlenecek miting ile ilgili BDP İl Başkanı Mehmet Ali Aydın ve tertip komitesi adına Burhan Karakoç basın toplantısı düzenledi. Tertip Komitesi adına konuşan Karakoç, 30 yıldan bu yana yürütülen politikalar sonucu çözümsüz bırakılan Kürt sorunundan kaynaklı çatışmaların görüldüğünü söyledi. Karakoç, şöyle dedi:



"Türk’ü, Kürd’üyle tüm halklarımızın çok ağır bedeller ödediği, insani değerlerin tahrip edildiği Kürt coğrafyasının viraneye döndüğü bu süreç tüm halklara büyük acılar yaşatmıştır. Sekiz yılı aşkın bir süredir iktidarda olan AKP hükümeti iktidarda olduğu süre içinde ülkemizin toplumsal iç barışının sağlanması ve Kürt sorununun barışçıl demokratik çözümünün gerçekleşmesi için toplumsal ve psikolojik zemin uygun olmasına rağmen maalesef uluslar arası konjonktür ve AKP’nin siyasal çıkarları esas alınarak pragmatik bir yaklaşım gösterilmiş ve ülkemizin kanayan yarası olan Kürt sorununun çözümüne dönük politikalar üretilmemiştir. Tam tersine askeri ve siyasi operasyonlarla, binlerce siyasetçinin tutuklanması ile sorun çözümsüz bırakılmıştır.AKP iktidarının 8 yıllık hükümet döneminin çok büyük bir kısmı ateşkes ve çatışmasızlık uygulamaları ile geçmiş olup toplumumuzda büyük bir rahatlama ve Kürt sorununa barışçıl ve demokratik bir çözümün uygun zemininin oluşmasına yol açmıştır."



Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde ’canlı kalkan’ olmak isteyenlere yönelik müdahalede ölen Yıldırım Ayhan ve yaşanan olaylara değinen Karakoç, şöyle devam etti:



"Barışı talep etmenin suç sayıldığı ülkemizde askeri operasyonların durdurulması ve ölümlerin önüne geçebilmek için on binlerce insanımız çatışma bölgelerine insani ve vicdani sorumlulukları gereği, akan kanı durdurmak için canlı kalkan olmaya çalışmışlardır. Bu insani duruşlarına karşılık asker ve polisin saldırılarına maruz kalmışlardır. Bu saldırılar sonucu Van BDP İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan hedef gözletilerek öldürülmüştür. Kürt halkının artık bu faşizan uygulamalara ve Kürt sorununun çözümsüzlüğüne tahammülü kalmamıştır. Akan kan durmak zorundadır. AKP Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümü konusunda milliyetçi ve pragmatik yaklaşımlarına son vermek Barışçıl ve Demokratik bir sürecin önünü açacak politikalar geliştirmek zorundadır. Sayın Öcalan’la müzakerelerin önü açılmalı, askeri ve siyasi operasyonlar durdurulmalıdır. BDP Meclis gurubunun parlamentoya girmesi için hükümet gerekli koşulları yaratılmalıdır."







