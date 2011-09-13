BDP'li Yıldız'la Bodrum tatili işinden etti

T24 - BDP Milletvekili Bengi Yıldız'la Bodrum'da görüntülenen, İstanbul İl Özel İdaresi'nde sekreter olarak görev yapan D.U'nun sözleşmesinin feshedilerek görevine son verildiği iddia edildi.







Müdürü ise 'Kendi isteğiyle ayrıldı' dedi.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Bodrum'da, BDP Milletvekili Bengi Yıldız ile Ramazan ayında denize girerken ve bira içerken görüntülenen D.U. işinden oldu.



TC İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Genel Direktörü'nün sekreterliğini yürüten D.U'nun Bengi Yıldız'la görüntüleri yankı yaratmştı.



Müdürü ise sekreterinin kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı: Kendisi ayrılmak istedi, o haberlerden sonra rapor aldı. Çalışmayacağını dile getirdi. Kendini iyi hissetmediğini söyledi." Fotoğrafların basına yansımasının ardından istifa ve ihracı tartışılan Yıldız hakkında ise henüz herhangi bir işlem yapılmadı.





