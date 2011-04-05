-BDP'Lİ YILDIZ TERÖRİSTLERİN CENAZE TESLİMİNDE ADANA (A.A) - 05.04.2011 - Hatay'ın Hassa ilçesinde, güvenlik güçleriyle çatışmanın ardından etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu 7 kişiden 6'sının cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazelerden birinin dün teslim alındığı öğrenildi. Hassa Devlet Hastanesi morgundan alınarak 1 Nisan tarihinde Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen cesetlerin otopsi incelemesi tamamlandı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bariyerlerle Adli Tıp Kurumu Morgunun bulunduğu sokağı trafiğe kapattı. Sabah erken saatlerden itibaren Terörle Mücadele, Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız da ölenlerin yakınlarıyla birlikte Adli Tıp Kurumuna geldi. Polis ekipleri, milletvekili Yıldız, BDP İl Başkanı Zeki Karataş ve yakınları haricindekileri bariyerlerden içeri almadı. Bu arada, çok sayıda kişi morgun önünde toplandı. Ellerinde ölen teröristlerin fotoğraflarıyla, terör örgütü lehine Kürtçe sloganlar atan gruptakilerden bir bölümü de Türkçe olarak ''intikam'' diye bağırdı. Cenaze işlemlerinin devam ettiği sırada sloganlar atılması üzerine Güvenlik Şube Müdürü Erhan Yıldırım, megafonla gruba uyarıda bulundu. ''Herhangi şekilde kamu düzenini bozacak harekette bulunulması halinde burayı boşaltmak durumunda kalacağız. Sizleri sessizliğe ve sükunete davet ediyorum'' diyen Yıldırım, birkaç dakika sonra sloganların tekrarlanması üzerine, ''Bu son uyarımız. Yasal çerçevede size gerekli uyarıyı yaptık. Eğer slogan atmaya devam ederseniz, yasanın gereğini yaparız'' dedi. Daha sonra cenazeler, Van Belediyesi, Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Mersin'in Akdeniz Belediyesi ile Diyarbakır'dan gelen özel bir cenaze hizmetleri aracına konuldu. Bu sırada, yakınları hükümet aleyhinde sloganlar atarak, ''Hani kardeştik. Biz barış eli uzatıyoruz, onlar oğullarımızı öldürüyor'' şeklinde konuştu. D-400 Karayolunu takiben şehir dışına kadar geniş güvenlik önlemleri altında götürülen cenazelerin Diyarbakır, Van, Tatvan ve Kahramanmaraş'a götürüldüğü belirtildi. Morg çevresinde bekleyen grubun dağılışı sırasında bazı kişiler polis ekiplerine mukavemette bulundu. Polisin bir kişiyi gözaltına almak istemesi sırasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bu kişi dengesini kaybederek düştü ve başını refüje çarparak yaralandı. Öte yandan, cenazelerden birinin dün yakınları tarafından alındığı bildirildi. Cenazeyi almak için adli tıp kurumu morguna gelen yakınlarının, oğullarının terör örgütüne katılmasına karşı çıktıklarını ve bazı gruplar tarafından cenazenin propaganda amaçlı kullanılmasını önlemek için geceden almaya geldiklerini anlattıkları öğrenildi.